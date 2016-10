Northug-brødrenes mål: Alle tre på startstreken i Lahti-VM

VAL SENALES (VG) Brødrene Petter (30), Tomas (26) og Even Northug (21) viser kjærlighet ved å gi hverandre juling.

I en tenkt spurt hvor brødrene kommer sammen i tet mot målstreken, kan ingen av dem se for seg å la de andre vinne med vilje. Selv ikke Petter, som har vunnet alt som er å vinne som langrennsløper.

– Det handler om å vise hvem som er sterkest. I krig og kjærlighet, de sterkeste står på toppen, de andre faller sammen. Sånn er det på slutten av et løp også, sier eldstebror Northug.

Målet er klart, alle tre vil til VM i Lahti. Petter tror Even får sitt gjennombrudd i januar-februar 2017, slik at han blir med i diskusjonen om en VM-plass.

– Det er ikke tvil om at jeg har tenkt på det selv, også. Det er ikke noe jeg er redd for å si, sier Even.

VERDENS BESTE BRØDRE: Tomas Northug (til venstre), Petter Northug og Even Northug snakker om hvordan livet som skibrødre er. Det i en sesong hvor alle tre står utenfor landslag og er på treningssamling sammen i Val Senales i Italia. Foto: Thor-erik Claussen

– 66,6 prosent uttelling



– Målet for sesongen er verdenscupseier og medalje i Lahti, sier Tomas.

– Jeg stilte i seks løp i VM i Falun, og vant fire. Det er 66,6 prosent uttelling. Det høres ikke så veldig bra ut. 66,6 er tallet. Det er jeg absolutt ikke fornøyd med, sier Petter på sitt vante, slagferdige vis.

– Han tar ikke mer enn fire gull, da svømmer jeg opp Nidelva naken, sier Even.

– Jeg skal ha det i bakhodet når jeg begynner å bli sliten i Lahti, kontrer Petter.

– Fem gull, det tar han ikke. Han gjør ikke det, det er jeg ganske sikker på, sier Tomas.

Petter er tittelforsvarer på fire øvelser i VM i Lahti neste år. Tomas ble vraket fra sprintlandslaget. Da Even ikke fikk plass på rekruttlaget, tok brødrene et valg.

Tomas kom inn på privatlaget til Petter, mens lillebror Even er med brødrene på alle høydesamlinger. Ellers er han med Team Veidekke.

De er på mange måter tilbake der de startet i barndommen. Sammen.

– Vi trives med å trene og drive med idrett og langrenn, og vi trives med å gjøre det sammen. Jeg har mye erfaring, jeg prøver å gi mye tilbake til dem, sier Petter.

Best og brutal



VG møter brødrene under en høydesamling i Val Senales. Sesongen nærmer seg. Det er ingen tvil om at de er glad i hverandre. Det er heller ingen tvil om at Petter stiller store krav til lillebrødrene. Han kan være brutal.

– Hvordan viser dere at dere er glade i hverandre?

– Det er ved å ta føring på intervallene, og vise at her har jeg lyst til at du skal bli bedre. Da viser man følelser. Og hvis jeg merker at gruppen ikke bidrar på den måten der, så skal jeg love deg at følelsene blir vist etterpå. Vi er ikke redd for å vise følelser. Vi er ikke redd for å være glade når vi vinner skirenn, det er først da det får utløp, svarer Petter.

– Så det er mer juling enn klemming?

– Ja, følelser for oss er juling, enten på trening eller i konkurranse. Så får vi heller samle opp til en kos på slutten av sesongen, svarer Petter og ler.

Gulldrøm



Det er snart elleve år siden eldstebror slo gjennom som langrennsløper. Han ble fort verdens beste. Bortsett fra en medaljeløs nedtur i OL i 2014, så har han sanket VM- og OL-gull i hvert eneste mesterskap siden 2007.

I de fleste mesterskap har han tatt flere gull. Forrige gang ble det fire VM-gull. Men brødrene har også en gulldrøm. Og Petter mener han er den beste læreren.

– Sammenlignet med juniorene i Norge som kom opp på senior samtidig med Even, så er Even den som tok det største steget på sprint. Even gjør jobben, han, men han hadde ikke klart det uten min veiledning og treningsopplegg. Jeg tror han har fått så mye guiding at mye er lagt i fanget. Men jobben må gjøres, og han er motivert og da får han resultater, sier Petter og legger til:

– Da ser han at det er en brutal jobb som må gjøres, men den må gjøres. Og da går han litt ifra konkurrentene.

– Hvorfor er Petter best av dere? Er han det største talentet?

– Jeg var brutal i prioriteringene fra jeg var 16 år. Jeg var nok mer ekstremist i å koble ut det sosiale livet og gikk inn for å bli best mulig. Der er vi forskjellig som personer. Jeg tok litt store sjanser. Med tanke på treningsdose bikket jeg over. Det var perioder hvor jeg var helt black out i lengre tid. Men jeg lå på grensen og fikk matching av folk som var bedre enn meg, og jeg klarte å ta de stegene som måtte til for å nå verdenstoppen tidlig. Vi har jo tenkt på dette, sier Petter.

Både han og Tomas er juniorverdensmestere.

– Petter gikk den brutale veien. Jeg ville bli skiløper, men Petter var enda råere. Det er ikke noen tvil om det. Han hadde bestemt seg enda mer enn meg. Jeg liker jakt og fiske. Det kan det bli for mye. Det skal jeg bli flinkere på, sier Tomas.

– Ligner på postmannen



Minstemann Even har vokst storebrødrene over hodet, og rager en centimeter eller to over de andre. Det er mye humor når brødrene er sammen. Og det at Even og Petter er blitt svært like i utseendet spiller opp til følgende utsagn:

– Jeg og Even er mest like, mens Tomas er mest lik postmannen, sier Petter.

Alle ler, Tomas ler mest. Det er tydelig at han har hørt det før.

– Hvem har mest lik personlighet?

– Jeg og Even er mest lik i oppførsel. Hvis Even og jeg har mulighet til å hvile etter samling, så stikker vi på butikken, kjøper godteri og slapper av og ser en fotballkamp og henger med venner. Mens Tomas stikker på fjellet, av alle ting, og går i åtte timer med bikkje uten å se fugl liksom. Der er vi veldig forskjellig, svarer Petter.

De to brødrene samtykker.

PARLØP: Petter Northug og Martin Johnsrud Sundby gikk sammen på trening i Val Senales denne uken. Foto: Thor-Erik Claussen , VG

Tomas og Petter skal være i Val Senales i tre uker. Even litt kortere. Tomas og Petter deler rom. VG møtte dem klokken 21. To treningsøkter var unnagjort. Middagen var spist. Det var bare intervjuavtalen og litt tv-titting igjen, før det var natt. Petter sitter i midten. Det er ingen tvil om at han er mest vant til å bli intervjuet. Det skulle bare mangle. Tretten VM-gull.

Skal hente inn Sundby



Forrige sesong var Martin Johnsrud Sundby sterk. Han gikk hardt ut fra start – og forsvant. Under pressedagene i Val Senales så vi Petter og Sundby gå litt sammen på breen. Brødrene forteller at de har snakket litt om at Sundby hadde en overlegen sesong.

– Ja, vi har tenkt på det og vi har diskutert det. Vi vet for så vidt at den jobben som gjøres er å bygge kapasitet og utholdenhet, så vi bygger en solid grunnmur for å være sterke gjennom hele sesongen. Det har vært vårt fokus. I fjorårssesongen hadde jeg nesten 50 dager uten trening på sommeren, og sånn nivået er nå, er det litt for mye. Man mister for mye grunnkapasitet, sier Petter og legger til:

– Jeg vet at vi er mye bedre til å møte distanseløp nå i vinter, både Tomas og jeg. Tomas og sprint er jeg ikke redd for.

– Du ligger ikke søvnløs om natten og tenker på Martin?

– Nei. Det står respekt av det han har gjort på distanse de siste årene. Det skjerper oss, som må angripe bakfra for å ta igjen han. Han har lagt listen på et nytt nivå, da må vi flytte oss deretter treningsmessig, svarer Petter.

– Har han motivert deg?

– Martin har lagt lista. Vi må sparke oss selv i ræva og klare å heve oss på høyere nivå kapasitetsmessig. Vi må tenke hvordan vi skal løse det i forhold til våre kropper, og våre styrker i løypa. Kanskje vi også kommer med noen våpen vi kan bruke i sesongen, svarer Petter – uten å ville utdype det.

Damejakten



Vi tar opp et nytt tema; damer. Even har kjæreste. De to eldste er single. Vi spør om de noen gang har vært forelsket i samme dama.

Alle tenker en stund.

– Det tror jeg vi har unngått, sier Tomas.

– Er dere misunnelige på Even som har kjæreste?

– Ja, han har jo lagt lista. Så nå sier vi til Even at vi må komme oss nordover. Han har invitert Tomas og meg oppover til våren, vi gleder oss til det. Vi vet ikke mer om opplegget og hva som skjer der. Vi har satt av to dager til det, sier Petter.

Alle ler. Igjen.

– Fra elgjakt til damejakt?

– Det passer bra. Blir luksus det, svarer Tomas.

– Hvem er den fineste dama i hele verden?

– Jeg må si dama da (Julie Karlsen), svarer Even.

– Det spørsmålet har jeg fått mange ganger. Jeg har svart forskjellig hver gang. Så jeg må være forsiktig nå. Jeg skal begynne å si mamma jeg nå. May Northug, svarer Petter.

– Jessica Alba, svarer Tomas.

– Hvem er det? spør Even.

– Det er klart, det blir spesielt når du sier Jessica Alba og jeg sier mamma, sier Petter. Alle ler.

– Hvem av dere kommer til å bli pappa først?

– Jeg tipper Even, svarer Petter.

– Jeg må få meg kjerring først da, sier Tomas.

– Jeg tror Petter har begynt å tenke på det, sier Even.

– Hvis jeg slutter som skiløper, da kommer det rekommandert brev fra May Northug, men vi får se, sier Petter.

– Jakt og fiske



– Hvordan er livet når Petter er 60, Thomas 55 og Even 50?

– Jeg kan spå: Tomas har hytte på fjellet. Han bor på bygda. Jeg bor fryktelig langt sør her i verden. Jeg vet ikke om det er Spania eller om jeg er blitt lei Spania og flyttet enda lenger sør. Men jeg er i varmere strøk, med sol og strand når jeg er 60. Da er jeg pensjonist. Even har et treneryrke på en skole i Trøndelag. Han er trener for et landslag eller noe sånt, sier Petter.

– Ja, jeg tror ikke han bommer så mye. Jeg fikk ikke noe jobb da, men, sier Tomas.

– Jeg sa jo jakt og fiske, sier Petter.

Brødrene ler.

De forteller at de ikke blir irriterte på hverandre, selv om de er mye sammen. Privat kan de gjøre hva de vil med Petter. Han godtar alt. Men når det gjelder trening og konkurranse er han nådeløs. Om noen gjør en feil vurdering i et skirenn, så blir storebror forbannet. Da Even ble tatt ut til å gå verdenscup i Sverige og kom seg videre fra prologen, men ble slått ut i kvartfinalen – da ble Petter irritert. For hva var poenget med å reise dit om man ikke kom seg videre fra kvartfinalen?

– Petter er en tøffing. Jeg har mye å lære av ham, sier Even.