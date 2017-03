NISO: Johaug kunne ha fått dekket utgiftene hos oss

Therese Johaug (28) hadde fått dekket advokatutgiftene sine hvis hun hadde vært medlem av idrettsutøvernes fagforening NISO.

Det opplyser kommunikasjonsansvarlig Thomas Kristensen til VG.

– Det gjelder hvis hun hadde vært medlem da denne saken oppsto.

– Er det noen beløpsgrense?

– I utgangspunktet er det ikke noe maksbeløp så lenge det er idrettsrelaterte saker og NISO er orientert fra starten.

Norges Skiforbund opplyste i går at de kommer til å dekke Johaugs advokatutgifter til ankesaken i CAS.

Kollektive ordninger



På nettet og i papirutgaven av VG fredag uttaler Gunnar Martin Kjenner at han ønsker at NISO kommer på banen med en kollektiv rettshjelpsordning for utøvere i tilsvarende saker. Nå kan NISO opplyse at de allerede har en slik ordning.

– Dette er et velment og godt innspill fra Kjenner, men denne ordningen er allerede på plass. Det er nettopp dette som er den viktigste grunnen til at utøvere melder seg inn i NISO. Alle NISO-medlemmer betaler via medlemskontingenten en andel til kollektive ordninger som rettshjelp, forsikringer og forhandlinger, sier Thomas Kristensen.

– En forutsetning for at NISO dekker juridisk bistand, er at man er medlem på det tidspunktet en aktuell sak oppstår, og at NISO fra første stund er med på rådgivning. NISO dekker heller ikke kostnader fra eksterne rådgivere/advokater uten at dette er forhåndsavtalt. Dette informerer vi om i møter med utøverne, fortsetter kommunikasjonsansvarlig i NISO.

Mange trenger juridisk rådgivning



Han forteller at NISO gjennomfører en velkomstundersøkelse mot alle nye medlemmer. Den viser at juridisk rådgivning relatert til idrett er hovedgrunnen til at brorparten melder seg inn i NISO. Det gjelder nesten 60 prosent av 133 undersøkte nye medlemmer.

Langrennskomiteens leder, Torbjørn Skogstad ga torsdag denne grunnen til at skiforbundet fortsatt vil dekke Johaugs juridiske utgifter:

– For oss er det viktig å sikre at Therese, i denne svært krevende situasjonen, får mulighet til å belyse sin sak på en god og trygg måte i CAS. Det er også viktig for langrennskomiteen at hendelsen, som førte til at Therese havnet i denne vanskelig situasjonen, skjedde på samling, og at vår lege har påtatt seg skylden for hendelsen.