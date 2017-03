Nå er Klæbo historisk

Johannes Høsflot Klæbo (20) kan etter en eventyrlig sesong kalle seg tidenes yngste vinner av sprintcupen.

Det er Teodor Peterson som har kunnet kalle seg dét de siste årene. Han vant den såkalte sprintkula nesten 24 år gammel for noen år siden.

Men nå er det en annen som kan titulere seg tidenes yngste vinner av sprintcupen sammenlagt. Etter en vanvittig sterk sesong og minst semifinaleplass i canadiske Quebec i dag er det 20 år gamle Johannes Høsflot Klæbo som er historisk.

Italiener kunne stoppet Klæbo



Kun Federico Pellegrino kunne gjøre noe med 20-åringens sammenlagtledelse. Italieneren lå 38 poeng bak i sammendraget før sesongens siste sprintrenn. I og med at det kun deles ut 50 poeng til vinneren trengte Klæbo bare bli blant de 18 beste, det vil si topp fire i sin kvartfinale. Det klarte 20-åringen uten problemer.

Han er nemlig i storform.

Først smadret Klæbo samtlige konkurrenter i prologen. Deretter fulgte han opp med å knuse Baptiste Gros, Teodor Peterson, Andrew Young, Jesse Cockney og Bob Thompson i sin kvartfinale. Nå er han videre til semifinale.

Eventyrlig sesong



20-åringen fra Trondheim runder med sprintkula av en sesong over all forventning. Eventyret startet med sprinten under langrennsåpningen på Beitostølen. Den bar bud om at noe stort var i emning. Klæbo slo alle i den nasjonale konkurransen og fulgte opp med pallplass i Kuusamo helgen etter.

I og med at han behersker både klassisk og skøyting godt har han hevdet seg i hvert eneste sprintrenn denne vinteren.

For etter Finland-helgen i november har han internasjonale sprint-plasseringer i toppen omtrent hver helg.

Han står notert med en 11. plass (Lillehammer), 3. plass (Toblach), 5. plass (Falun), 1. plass (Otepää) og bronse i VM. Da Klæbo og resten av det norske landslaget returnerte til Norge og Drammen-sprinten for en drøy uke siden, ble han nummer to bak lagkompis Eirik Brandsdal.

I Quebec fortsetter rekken med sterke resultater.

