TOBLACH (VG) Martin Johnsrud Sundby (32) setter VM klart foran Tour de Ski. Men han tenker ikke på faren for sykdom – selv om det er meldt 15-16 kuldegrader under fredagens renn i Toblach.

I et pressemøte utenfor den grandiose norske smørebussen torsdag, ble Tour de Ski-toeren spurt om han frykter for at Tour-avslutningen kan ødelegge resten av sesongen.

– Jeg tenker ikke på det. Vi må se på konsekvensene etterpå, men helsen er bra og jeg håper at gradestokken vil vise litt færre minusgrader. Men jeg tar det som det kommer. Det må alle gjøre.

Samtidig: Martin Johnsrud Sundby fikk i stor grad ødelagt Falun-VM som følge av sykdom rett før mesterskapet. Derfor ligger det nok i bakhodet. Og han er klar når VG spør:

– VM er det absolutt største denne vinteren. Touren kommer på 2. plass.

– Hvorfor?

– Jeg har lyktes i Tour de Ski tidligere og ikke i mesterskap. Jeg ønsker å lykkes i det jeg ikke har lyktes i før.



– Tørr og fin luft



– Det er VM-gull du tenker aller mest på?

– Ja, det har det vært gjennom hele sommeren og høsten. Lahti er guttedrømmen. Jeg har lagt opp sesongen for å være i best mulig form i det mesterskapet. Det betyr at jeg må gi avkall på noe i Tour de Ski.

– Kan Sergej Ustjugov beholde denne formen til VM?

– Ja, det kan han. Bortsett fra en dårlig start, var han god i fjorårets Tour de Ski og også på Canada-touren. Men det er jo helt andre distanser som møter ham i VM enn her. Det er det som er spennende.

– Hva tror du om resten av Tour de Ski nå?

– Jeg tror vi står foran de to mest avgjørende etappene fredag og lørdag. Folk begynner å bli slitne, og med individuell start må du gjøre jobben selv. Da ser vi hvem som er sterkest.

– Kan det fortsatt bli deg?

– Jeg nyter den utfordringen jeg har nå. Dette er en tøffere mental prøvelse enn å lede med to minutter og vite at du har sammenlagtseieren i lommen. Jeg vil selvfølgelig at dette skal bikke min vei. Det kan ikke bli mer spennende.

Sundby mener at kulden i Toblach tross alt er bedre enn i Oberstdorf, fordi luften er «tørr og fin».

Sergej Ustjugov leder Tour de Ski med drøyt 40 sekunders forsprang til Martin Johnsrud Sundby når fire av syv renn er unnagjort. Fredag er det 10 km. skøyting med intervallstart i Toblach.