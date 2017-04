Morfar Klæbo krever «individuell tilpasning»

RISLØKKA (VG) Nå krever morfar og trener gjennom alle år, Kåre Høsflot, at Johannes Høsflot Klæbo (20) får en «individuell tilpasning» siden han ble plassert på sprintlandslaget. Langrennssjefen svarer med at de vil se på et helhetlig opplegg for den nye stjernen.

Han er også klar på at barnebarnet er en allroundløper og at han har «størst utviklingspotensial på allround og utvikling av kapasitet».

VG meldte allerede mandag kveld at Klæbo blir tatt ut på sprintlaget, og altså ikke får oppfylt sitt ønske om å trene med Tor-Arne Hetlands allround-lag.

Søndag sa Johannes Høsflot Klæbo til VG at han ville bli «skuffet» om Norges Skiforbund valgte å plassere ham på sprintlandslaget.

Morfar: Johannes har høy treningsintellligens



VG har snakket med morfar Kåre Høsflot.

– Hva mener du om skiforbundets vraking av Johannes på allround-laget?

– Det har ingen kommentar til.

NY STJERNE: Johannes Høsflot Klæbo slo gjennom med dunder og brak på seniornivå forrige sesong. Nå har han fått plass på sprintlandslaget. Her er han fotografert under et pressetreff for landslagene i Oslo onsdag ettermiddag. Foto: Vidar Ruud , NTB scanpix

– Hvorfor er allroundlaget det beste for Johannes?

– Johannes er en allroundløper som har drevet med allround trening ispedd mye hurtighetstrening. Størst utviklingspotensial har Johannes på allround og utvikling av kapasitet, noe som gjør at han har hatt et ønske om trene med verdens beste allroundløpere.

– Hva må dere gjøre treningsmessig nå når Johannes havnet på «feil» landslag?

– Vi skal uansett få tilpasset treningen til å bli optimal for Johannes. Johannes har høy treningsintelligens, så det blir nok uproblematisk.

– Hvilke konsekvenser kan sprintlandslag i stedet for allroundlandslag få for Johannes?

– Vi skal få til et godt samarbeid med Arild (Monsen) og sprintlandslaget.

Morfar var med på møte med skiforbundet



– Har skiforbundet vært i kontakt med deg i anledning uttaket?

– Vi har hatt et møte for å legge frem våre ønsker.

– Hva fortalte du til skiforbundet – og virket det som om de lyttet?

– Vi formidlet ønsket om allroundlandslag og en individuell tilpasning av opplegg for Johannes.

– Hvem i skiforbundet har du vært i kontakt med i forbindelse med uttaksprosessen?

– Vi har vært i kontakt med Vidar Løfshus, Tor-Arne Hetland og Arild Monsen.

– Hva synes du om skiforbundets prosess?

– Det har ingen kommentar til.

– Hvor godt kjenner skiforbundets trenere Johannes – og hva slags trening han responderer/ikke responderer på?

– Det vet jeg ikke så mye om.

– Var du og Johannes klar og tydelig nok i kommunikasjonen med skiforbundet om landslag?

– Ja.

– Hva har du sagt til Johannes etter at skiforbundet har bestemt seg?

– Johannes kan fortsette sin utvikling uansett hvilket lag han er på. Vi legger en god plan sammen.

– Hva blir konsekvensene for Johannes sitt opplegg for neste sesong med skiforbundets beslutning?

– Så lenge Norges Skiforbund gir mulighet for en individuell tilpasning, så skal Johannes få lagt et godt grunnlag for neste sesong.

– Hva legger du i individuell tilpasning?

– At vi i samarbeid med Arild (Monsen) kan lage en god plan for Johannes. Samlinger er en ting, men mesteparten av treningen blir jo fortsatt på hjemmearenaen.

– Betyr det at mer trening på kapasitet?

– Ja, men når du ser Finn-Hågen Krogh, så er det tydelig at også sprinterne trenger kapasitet. Jeg regner det som sikkert at vi skal finne en god løsning på dette.

Johannes Høsflot Klæbo har hele tiden vært klar på at det er morfaren som har mye av æren for at han har blitt en skiløper i verdenstoppen. De to har i fellesskap lagt planene for trønderens utvikling som skiløper.

Vil bli diskusjoner om høydetrening



LANGRENNSSJEF: Vidar Løfshus. Foto: Vidar Ruud , NTB scanpix

Langrennssjef Vidar Løfshus ser ikke for seg et spesialopplegg for Klæbo.

– Vi vil se på et helhetlig opplegg for Johannes. Han har ikke vært så mye i høyden ennå. Det blir sikkert diskusjon om hvor mye han skal være i høyden etter hvert. Men i utgangspunktet er han tilknyttet laget, skal være med på samlinger, sier Løfshus til VG og fortsetter:

– Og det er en veldig god treningsgruppe i Trondheim med Didrik (Tønseth), Niklas (Dyrhaug), Emil (Iversen) og et par gutter fra rekrutt, så han skal få brynt seg i hverdagen iallfall.



– Hva sa du til Klæbo da du plasserte ham på sprintlaget mot hans vilje?



– Vi har gode og velfunderte diskusjoner på slike ting. Det var ikke så vanskelig å overbevise ham. Som han sier selv, først og fremst så er han takknemlig for å være på landslag, og derfra må vi passe på å ivareta gutten mest mulig. Det er et kortsiktig og langsiktig perspektiv, svarer Løfshus.



Løfshus står for at sprintlaget er best for Klæbo.

– Det handler om det som er sportslig rett for ham.



– Var du redd for at Martin Johnsrud Sundby skulle «ta livet av ham» på treningsøktene?



– Intensitetsstyring er en viktig del av det hele. Vi vet at klimaet er til dels tøffere på allroundlaget, derfor tror vi at vi har lyktes med en del som har kommet inn på allroundlaget via sprint. Så har vi litt bedre kontroll på intensiteten, svarer Løfshus.



Finn-Hågen Krogh går fra sprintlaget til allroundlaget nå, etter et klart ønske fra Krogh selv.

– Vi fant ut at nå var tiden inne for å ta steget over i allround, så får vi se om han tar det siste steget mot et individuelt OL-gull på lengre distanser, sier Løfshus.