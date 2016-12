Martin Johnsrud Sundby har skværet opp med TV 2-Lersveen

OSLO/LILLEHAMMER (VG) Martin Johnsrud Sundby (32) har i dag hatt det han beskriver som en «ålreit og nødvendig» samtale med TV 2s langrennsreporter Ernst A. Lersveen (63).

Under torsdagens pressekonferanse på Lillehammer fikk den regjerende verdenscupvinneren spørsmål om den pågående konflikten med Lersveen. VG kunne forrige helg avsløre at Sundby boikotter journalistveteranen.

Nå gir 32-åringen uttrykk for at han har skværet opp med Lersveen. Og at forholdet de to i mellom kommer til å bli normalisert.

– Jeg har ikke så mye kommentarer til den saken egentlig. Jeg har hatt en ålreit og nødvendig samtale med TV 2s reporter i dag. Og tror vi er enige om at vi kan fortsette der vi har sluppet, holdt jeg på å si. Utover det har jeg ingen kommentar til den saken, sier Sundby.

Han har hatt en slitsom sommer og høst etter dopingsaken for bruken av astmamedisin, men føler ikke at konflikten med Lersveen har forkludret oppladningen til helgens konkurranser på Lillehammer.

– Det er egentlig en ganske gammel sak, den er på en måte ikke ny nå. Jeg har ikke brukt energi på det nå de siste dagene, sier Røa-løperen.

Han tror heller ikke at det utenomsportslige fokuset vil gjøre livet som langrennsløper vanskeligere.

– Jeg har fått trent meg på å bruke energi på mye rart de siste smånedene. Jeg håper det skal gå veldig bra. Jeg tror det blir en bra helg, sier Martin Johnsrud Sundby.

Lersveen forteller at Sundby nå vil svare på spørsmålene han stiller.

– Vi har hatt en ubehagelig ærlig prat., sier Lersveen til VG.

– Martin har jeg sett i alle år som en ærlig fyr. Det var han nå også, da vi snakket sammen.