Løfshus vil ha mer kontroll på Northug inn i OL-sesongen

FORNEBU (VG) Etter Petter Northugs fiaskosesong fastholder landslagssjef Vidar Løfshus at han vil følge opp skistjernen og hans team enda mer nøye i året som kommer.

– Nå har ikke jeg hatt noen møter med Petter etter sesongen, men det er et moment jeg kommer til å ta med meg inn i møtene som kommer. Hvis det er opp til oss så ønsker vi å følge ham tettere. Vi får se på det, men det får vi til på en fornuftig måte, sier Løfshus til VG.

– Hva mener du med å følge han opp tettere?

– Det kan være så enkelt som å ha tilgang til treningsdagbok. Dette må vi ta i møter. Jeg tror vi skal få en god dialog utover våren. Først og fremst håper jeg han kommer tilbake til kalasformen denne vinteren, sier landslagssjefen.

Disse er tatt ut på rekruttlandslaget: Lotta Udnes Weng (Nes), Mari Eide (Øystre Slidre), Marte Mæhlum Johansen (Østre Toten Skilag), Silje Øyre Slind (Oppdal), Tiril Udnes Weng (Nes), Daniel Stock (Vadsø), Magnus Stensås (Tydal), Martin Løwstrøm Nyenget (Lillehammer), Mathias Rundgreen (Byåsen), Mattis Stenshagen (Follebu).

Løfshus har akkurat presentert rekrutt- og juniorlandslagene for neste sesong. Onsdag leser han opp navnene på dem som skal representere Norges beste seniorer i 2017/2018-sesongen, hvor OL i Pyeongchang er det store målet.

Løfshus bekrefter at ett av navnene han kommer til å lese opp er Petter Northug, selv om skistjernen som vanlig står utenfor landslaget helt frem til først helgen etter den nasjonale åpningen i november.

Overtrening

Det som ikke har vært normalt er den sesongen Northug nettopp har lagt bak seg. På grunn av en overtreningssmell senhøsten i fjor fikk 31-åringen store deler av 2016/2017-sesongen spolert. Under VM i Lahti var han ikke overraskende et godt stykke bak verdenseliten på de to distansene han stilte opp i.

Landslagstrener Tor-Arne Hetland ymtet frempå tidligere i vinter at Northug kunne vært treningssmellen foruten dersom han hadde vært en del av landslagssystemet under sommerhalvåret. Han påpekte at Northug kan ha manglet gode nok kontrollrutiner.

Det er dette landslagsledelsen ønsker mer oversikt over nå.

– Ja, vi skal ha en prat med Vidar. Dele våre tanker om opplegget fremover. Jeg er bare positiv i forhold til en god dialog frem mot vinteren. De skal også få innsyn i treningen, hvis de ønsker det. Det har vi selvsagt ingen betenkeligheter rundt. Vi ønsker alle å få Petter tilbake i godt gammel slag, sier Northug-trener Stig Rune Kveen til VG.

– Er på bølgelengde

Northug og Løfshus har hatt et alt annet enn godt forhold gjennom vinteren. Stikkene fra 31-åringen mot sin egen landslagssjef har vært mange. På ski-VMs siste dag hudflettet han Løfshus for uttalelsene hans rundt Johaug-saken. Noen uker senere meldte Northug at Løfshus burde finne seg en annen jobb.

– Vi har ikke pratet sammen siden de «skriveriene» som har vært i pressen, men det tar jeg veldig med ro. Jeg kjenner Petter såpass godt. Vi har vært på lag sammen siden 2006 og kom samtidig inn i skiforbund-systemet. Det er ingen som har «campet» mer med Petter enn det jeg og Knut Nystad (smøresjef for Norge) har gjort, sier Løfshus – og trekker frem et lite smil.

– Men er det ikke rart at Northug og sjefen hans ikke snakker sammen?

– Som jeg sier: Jeg er veldig avslappet med tanke på det der. Det er ikke så lett å få ta i Petter vet du, han har jo hemmelig nummer. Men jeg har hatt dialog med Are (manager) og Stig Rune (Northugs personlig trener), og vi er veldig på bølgelengde, sier Løfshus.