Lege i Lillehammer-OL: Forstøverapparat er gammelt nytt

Norges beste idrettsutøvere har brukt forstøverapparat til å inhalere saltvann og senere astmamedisin siden Albertville og Lillehammer-OL på begynnelsen av 1990-tallet.

Det forteller tidligere landslagslege Thor-Øistein Endsjø (80) til VG.

– Det er ingen grunn til å lage stor ståhei rundt dette. Det er gammelt nytt, og jeg forbauses veldig over at finner og svensker sier at de ikke har sett dette. Jeg husker det veldig godt. Inhalasjonsapparatene har vært i bruk siden OL i Albertville (1992) og Lillehammer (1994), sier Thor-Øistein Endsjø.

HÅNDHOLDT: Håvard Bøkko, som fikk påvist astma, brukte sitt «apparat» på indre bane under VM på Hamar for snart fire år siden. Foto: Håkon Mosvold Larsen , NTB scanpix

Han var Norges OL-lege for 32 år siden og er fortsatt aktiv som idrettsmedisiner. Senest for ishockeylandslaget da det kvalifiserte seg til 2018-OL på Jordal Amfi i begynnelsen av september.

– Uklokt



For to dager siden skrev Aftenposten at Norges landslagsløpere i langrenn brukte oppholdsrommet i sin omstridte smøretrailer til å inhalere saltvannsdamp og astmamedisin via forstøverapparat, eller inhalasjonsapparat som Endsjø også omtaler det.

– Det kan kanskje kalles uklokt. Noen vil jo lure på hva i all verdens rike de holder på med der oppe i andre etasje. De kunne brukt apparatene helt åpent, slik skøyteløperne har gjort det på indre bane i alle år.

– Og så kunne de to-tre utøverne som har astma fått lov til å sitte i fred innendørs og inhalere astmamedisinene sine. Det ville være greit, sier Thor-Øistein Endsjø.

Flytende kortison



I høst fortalte han til VG at han i Los Angeles-OL i 1984 ga astmamedisin til friske, norske toppidrettsutøvere. Grunnen var den sterkt forurensede sommerluften i den amerikanske storbyen.

– De som løp langdistanse fikk bruke astmamedisin, det var der det startet, sa Endsjø i slutten av august i etterkant av avsløringene om at langrennsløpere uten astma skal ha blitt tilbudt astmamedisin av det norske støtteapparatet så sent som i fjor.

Skiskytter Lars Berger viste frem sin «pustemaskin» med varmluft, ikke å forveksle med forstøverapparat, til bruk mot kronisk halskatarr for snart 12 år siden. Faksimile: , VG 19. februar 2005

Apparatene til inhalasjon ble tatt i bruk nærmere 10 år senere. Men kun for å puste inn saltvannsdamp. Flytende kortison i forstøverapparatene ble tatt i bruk på begynnelsen av 2000-tallet, ifølge Thor-Øistein Endsjø - blant skøyteløpere, men også langrennsløpere.

Det ble brukt for å dempe irritasjon i luftveiene etter «harde» løp og mot kraftig forkjølelse og bihulebetennelse. Den «utrolig irriterende» luften i ishallene gjorde at skøyteløperne ble «harvet» i halsen.

Friske utøver og astma



– Utøverne hadde ikke individuelle apparater. Vi hadde dem på kontoret til OL-legene, og vi tok dem med på samlinger. De var store og tunge. Apparatene veide tre-fire kilo, minnes Thor-Øistein Endsjø.

Utøvere med astma fikk blandet medsin i oppløsningen i apparatet.

For cirka 15 år siden dukket de håndholdte apparatene opp. Endsjø så nederlandske skøyteløpere bruke dem i Heerenveen. De norske løperne begynte å bruke dem.

– Jeg vil presisere én ting. Det er blitt hevdet at friske utøvere er blitt tilført astmamedisin. Det har, slik jeg kjenner det, kun skjedd over veldig kort tid. Det har aldri vært snakk om en langtidsbehandling, og utøverne har ikke hatt konkurransefordel av det, sier lege Thor-Øistein Endsjø.