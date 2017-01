TOBLACH (VG) Tour de Ski-leder Sergej Ustjugov (24) har klokkertro på Petter Northug (30) til Lahti-VM. Langrennssjef Vidar Løfshus innrømmer at han er bekymret.

For fortsatt er ikke Norges skistjerne i normal trening foran verdensmesterskapet i slutten av februar og begynnelsen av mars.

– Det drøyer lengre enn antatt. Jeg begynner å bli litt bekymret, sier Løfshus til VG, mellom smøringstrailerne i Toblach.

– Jeg snakket med Stig Rune (Kveen, personlig trener for Northug) i går, og Petter er fortsatt ikke i normal trening. Vi ble enige om å se an denne uken og gjøre opp status.

– Hva slags trening bedriver Northug nå?

– Jeg tror det er rolige joggeturer og lett styrketrening.

– Han er ikke på ski?

– Nei, etter det jeg har forstått, har han ikke vært det til nå. Men nå blir det bra forhold i bymarka, så da blir det nok skiturer.

Snaut 50 dager igjen



– Når bør han være i gang for å være et gullkort i VM?

– For tre uker siden! Nei da, men jo før, jo bedre. Men Petter er jo mirakelmannen fra Mosvika, så vi avskriver aldri han.

Northug har ikke vært i normal trening siden sesongåpningen på Beitostølen. Ifølge Northugs team handler det om overtrening i forbindelse med det siste høydeoppholdet.

Etter som han var VM-kongen i Falun for to år siden, har Petter Northug friplass på sprint og femmil. Der trenger han altså ikke å kvalifisere seg for det norske laget. Helt siden VM i 2007 har han også vært et selvsagt valg på sisteetappen på stafetten.

Det gjenstår nå snaut 50 dager til verdensmesterskapet i Lahti.

Én måned har gått siden Petter Northug reiste hjem fra verdenscupen på Lillehammer. Etter det har han hverken trent normalt eller gått skirenn.

Tour de Ski-leder Sergej Ustjugov er ikke i tvil om at Northug kommer til VM.

– Han er hjemme og forbereder seg nå. Han har vist i VM etter VM hvilken løper han er, mener russeren.

Men nå har Petter Northug snart bare tiden og veien for å komme i VM-form ...