Langrennskomiteen slakter håndteringen av Sundby-saken

Langrennskomiteen i Norges Skiforbund er ikke nådig i sin kritikk av hvordan Martin Johnsrud Sundby-saken har blitt håndtert.

Det kommer frem i et møtereferat fra midten av august. Da gjennomførte medlemmene i langrennskomiteen, som er en sentral del av skiforbundet, et telefonmøte for å gjennomgå Sundby-saken.

Den hadde eksplodert i media én måned tidligere, da det ble kjent at verdens beste langrennsløper var utestengt i to måneder for brudd på dopingreglene.

Savnet ydmykhet



Telefonmøtet ble ledet av komitéleder Torbjørn Skogstad. I tillegg til seks andre komitémedlemmer, deltok også kommunikasjonssjef Espen Graff. Han ga en orientering om mediesituasjonen i Sundby-saken, før en debatt startet.

Den åpnet med en gjennomgang av pressekonferansen som ble hasteinnkalt på Ullevaal stadion 20. juli:

I referatet omtales seansen som «godt forberedt og velregissert». Det heter også at «Martin var ekte og god».

Men så kommer kritikken mot måten pressekonferansen ble gjennomført på:

« Så gjennomarbeidet at den ikke greide å etterlate et inntrykk av ydmykhet og læring. Dette ble forsterket av en overdreven bruk av advokat».

Skipresidenten beklager inntrykk



Deretter blir skipresident Erik Røste, som var sentral på pressekonferansen, et tema:

«Problematisk at dette håndteres og frontes av skipresidenten», heter det i referatet.

– I en krevende sak som dette må jeg forholde meg til skistyrets delegasjonsreglementet. Der står det at kommunikasjon i saker som dette er delegert til meg og generalsekretæren. Dette har vi forholdt oss til. Tilstede i salen på pressekonferansen for å svare på spørsmål, var også Torbjørn Skogstad, landslagssjef Vidar Løfshus og trener Tor Arne Hetland, sier Røste til VG.

Han presiserer at Sundby-saken har vært krevende, og at forbundet ønsker å lære av den.

– Er du enig i at dere fremsto uten å gi inntrykk av ydmykhet og læring på pressekonferansen?

– I så fall beklager jeg det. Vår intensjon var å tilgjengelig gjøre all informasjon om saken. Jeg kan forstå at det ble massivt. Vi prøvde å være tydelige på at vi var uenig i dommen, men selvsagt respekterte den og ville etterleve den i etterkant, sier skipresidenten.

– Alle har godt av å utfordres



Det var Røste som tok avgjørelsen om at skiforbundet skulle betale en erstatning til Johnsrud Sundby, for premiepengene nordmannen ble fratatt etter dopingdommen. Skistyret var ikke informert, og dette har ifølge TV 2 fått flere til å reagere internt.

Skogstad understreker overfor VG at man har tillit til ledelsen. Langrennskomiteen støttet beslutningen til Røste, forteller han.

– Men alle har godt av å utfordres litt innimellom, sier han.

Mange uavklarte spørsmål



REAGERTE: Leder av langrennskomiteen, Torbjørn Skogstad. Foto: Vidar Ruud , NTB scanpix

I referatet fra midten av august kommer det frem at man diskuterte hvor disse pengene – godt over én million kroner – faktisk skulle tas fra. VG får nå bekreftet at man fortsatt ikke har kommet til enighet i dette spørsmålet.

Det siste punktet i langrennskomiteens referat, har tittelen «Kultur og medisinbruk». Her understrekes det at Sundby-saken har utløst mange uavklarte spørsmål hva gjelder bruken av medisiner.

«Når vi ikke greier å etterlate et annet inntrykk i en slik sak er det grunn til å stille spørsmål om vi har et mer grunnleggende problem. Dette har vært på dagsorden tidligere også knyttet til internasjonalt arbeid og relasjoner til langrennsverdenen forøvrig. Det er grunn til å stille spørsmål om vi har forvaltet vår årelange suksess på en måte som vi ønsker å identifisere oss med i fortsettelsen», heter det.

VG var i kontakt med Torbjørn Skogstad på telefon torsdag ettermiddag. Han driver et gårdsbruk nord i Norge, men har hatt det uvanlig travelt etter at Johnsrud Sundby-saken sprakk i sommer.

–Referatet inneholder ganske nådeløs selvkritikk hva gjelder håndteringen av Sundby-saken?



– Det er takhøyde på møtene våre. Referatene har ligget ute i mange år, men det er første gang media virker å ha lest dem. Møtet handlet ikke om å legge skylden på noen. For eksempel var dekkingen av premiepenger til Sundby en naturlig konsekvens når man har tatt ansvaret for det som skjedde, sier Skogstad.

– Det står at man på pressekonferansen ikke fremsto med ydmykhet. Hvordan burde man fremstått?



– Alt er enkelt når man ser tilbake på det, som vi gjør nå. Men i lys av innspill fra dere og andre, kunne man kanskje fremstått mer i retning av det som gjengis i referatet, sier langrenntoppen.

På spørsmål om hvordan Erik Røste opplever kritikken som rettes mot håndteringen av Sundby-saken, svarer skipresidenten:

– Dette har vært en krevende sak for Norges Skiforbund. Vi er i gang med en evalueringen, og det skal være stor takhøyde for å komme med innspill slik som langrennskomiteens gjør her. Det som var krevende var avveiningen mellom konfidensialiteten vi var pålagt, sett opp imot hvem som skal involveres og når. Sportsjef og leder i langrennskomiteen var involvert på et tidlig tidspunkt. Når vi nå skal evaluere denne saken, så er det i erkjennelse av at noe helt sikkert kunne vært håndtert bedre. Vi ønsker å lære av denne saken.

PS! Norsk langrenn ledes av Langrennskomiteen. Langrennskomiteen består av seks medlemmer. Komitelederen er også medlem av Skistyret.