Landslagstreneren antyder at Northug ikke har hatt gode nok kontrollrutiner

Landslagstrener Tor-Arne Hetland (42) mener Petter Northug (30), som har gått på en treningssmell, har tatt en risiko ved å stå utenfor kontrollapparatet til landslaget.

Alt har gått galt for Northug de første månedene av konkurransesesongen.

Han har kun gått to verdenscuprenn, og står bokført med svake resultater også under den nasjonale langrennsåpningen på Beitostølen. Den 4. desember dro han hjem siste konkurransedag under minitouren på Lillehammer. Onsdag ble det også klart at han dropper Tour de Ski.

Siden den gangen har han tatt det helt med ro. Grunnen er at 30-åringen skal ha tatt for hardt i på trening etter et høydeopphold i Italia i november.

Når VG spør Hetland om ikke landslaget burde fått se treningsdagbok og fungert som en slags sparringspartner der de kunne stilt skistjernen kritiske spørsmål rundt opplegget hans, svarer han slik:

– Det er et godt spørsmål. Men han har jo da valgt å stå utenfor landslaget. Og jeg sier ikke at vi bestandig gjør alt riktig, og at dermed denne situasjonen kunne vært unngått. Men det er jo en risiko som Petter har tatt ved å stå utenfor landslaget, sier Hetland, for tiden i de sveitsiske løyper i Davos.

Konsekvensen er at Northug står over Tour de Ski som starter nyttårsaften. I tillegg er han overhodet ikke garantert noen plass på alle VM-øvelser ettersom han ikke har levert tilfredsstillende resultater i verdenscupen.

Kontrolløkter?



Hetland er sammen med Eirik Myhr Nossum herrenes landslagstrener til vanlig. Den tidligere sprinteren har base i Trondheim, mens Nossum holder til i Oslo. Likevel forteller Hetland at han kjenner lite til det Petter Northug har gjort. Han forteller at Northugs personlige trener Stig Rune Kveen og 30-åringen har kjørt et opplegg etter en mal de har brukt tidligere.

Detaljene om treningen som ble lagt ned i etterkant av høydeoppholdet (i november) vet Hetland rett og slett svært lite om.

Han har inntrykk av at totalbelastningen har vært for stor og at hastigheten på de rolige øktene har vært for høy. Hetland tror heller ikke det er én eller to treningsøkter som har ført til at Northug er i den situasjonen han er i.

– Men så handler det jo om de har nok kontrolløkter der man nøster opp i formen før man bikker over. Det er ofte sånn at man allerede har vært litt i nedoverbakke før man får stoppet snøballen som ruller altfor fort. Alle utøverne balanserer jo på en knivsegg med tanke på totalbelastningen. Det å få til trening på den grensen er en utfordring, sier Hetland.

– Tolk det som du vil

– Men siden dette er Petter Northug, er du overrasket?

– Han er jo en sånn løper som av og til har trent seg i senk. Det har vært melodien hans, spesielt på sommeren. Men en får jo bare håpe de har kontroll på denne situasjonen. Men før kroppen responderer på trening så man kan ikke begynne å trene. Man må skynde seg sakte.

– Men kontrollerer dere (på landslaget) mer?

– Jeg synes vi har god kontroll på de utøverne som er på landslaget til enhver tid.

– Hvis han hadde vært på landslaget, ville dere tatt signalene?

– Vi har jo en del flere referansepunkter. Vi har ganske bra standardtester som alle kjører inne på mølla. Jeg tror snittet vel omtrent er én test per måned på utøverne som er på landslaget.

– Det du svarer er ensbetydende med et «ja»?

– Det kan du tolke som du vil. Det opplegget som Petter har kjørt har han gjort med egen risiko. Han har kjørt sine konsekvensanalyser og ment han har godt nok sportslig opplegg, og så får vi se om han klarer å snu det frem mot VM, sier Hetland.

– De testene du nevner, ville dere kjørt det etter høydesamling også?

– Ja, og det er noe vi faktisk gjør når man ikke er på høydesamling også. Så har man standardtester i høyden der man kan plukke opp ting når alt ikke fungerer hundre prosent. I tillegg har man da referansen til de andre utøverne hele tiden. Det skal være så og så bra på kvalitet. Er man under sitt normalnivå kan man se faresignalene gjennom de testene, sier Hetland, som ikke kjenner til detaljene i hvordan Northugs team gjør dette.

Northugs trener Stig Rune Kveen svarte ikke på VGs henvendelser torsdag.

