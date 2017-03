Kvinnefall på kvinnedagen: ingen norske på pallen

DRAMMEN/OSLO (VG) Det ble norsk kvinnefall på sprinten i Drammen. Kathrine Harsem (28) var eneste norske i finalen.

Stina Nilsson vant suverent og tok Sverige første kvinneseier i Drammen, mens Krista Pärmäkoski ble nummer to. Harsem ble nummer fire.

Det er første gang siden 2007 ingen norske kvinner står på pallen i Drammen-sprinten.

For de norske stjernene gikk det altså ikke så bra:

* Verdensmester i sprint fra Lahti, Maiken Caspersen Falla, ble utslått allerede i prologen, der hun ble nummer 31.

* Den andre VM-dronningen, Marit Bjørgen, ble slått ut i kvartfinalen. Starten og avslutningen var for dårlig i et heat der finske Krista Pärmäkoski og svenske Anna Dyvik var bedre. – Det gikk for fort for meg, sa Bjørgen til NRK etterpå.

* Heidi Weng ble også utslått i kvartfinalen. Hun ble nummer fire i et heat med Ida Ingemarsdotter og Katja Visnar som de beste.

* Ingvild Flugstad Østberg kom til semifinalen, men ble utslått i et heat der Stina Nilsson vant.

Kathrine Harsem var i spintfinale for andre gang i sitt liv.

– Jeg er nummer fire i verden i dag. Det er jeg fornøyd med, sa Harsem til NRK rett etter målpassering.

Det blir nå en viss spenning om sprint-tronen mellom Stina Nilsson og Maiken Caspersen Falla i verdenscupavslutningen.

Dette er 13. gang det arrangeres verdenscupsprint i hjertet av Drammen.

Lotta Udnes Weng gikk sensasjonelt til semifinalen. Hun presset Stina Nilsson om seieren i kvartfinalen.

Resultater:

1. Stina Nilsson, Sverige.

2. Krista Pärmäkoski, Finland +0.42.

3. Hanna Falk, Sverige +1.26.

4. Kathrine Harsem, Norge +3.27.

5. Ida Ingemarsdotter, Sverige +4.86.

6. Anamarija Lampic, Slovenia +9.67.