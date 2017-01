«Krangler» om styrkefoholdet – Weng håper på mer knuffing mot Østberg

VAL MÜSTAIR (VG) Ingvild Flugstad Østberg (26) føler på monsterformen fra forrige Tour de Ski, men den kommende monsterbakken gjør at hun nesten har gitt opp å vinne touren.

Nå ligger alt til rette for en helnorsk monsterduell mellom Heidi Weng og Østberg – slik mange hadde trodd på forhånd.

De norske jentene «krangler» om styrkeforholdet, akkurat slik Østberg og Therese Johaug holdt på for ett år siden. Da fikk Østberg rett. Johaug var overlegen opp bakken i Val di Fiemme etter at Østberg hadde hatt ledertrøyen i åtte dager.

Tour de Ski sammenlagt etter to etapper: 1. Ingvild Flugstad Østberg, Norge: 15:40,7

2. Heidi Weng, Norge: +10,3

3. Stina Nilsson, Sverige: +23,8

4. Krista Pärmäkoski, Finland: +42,0

5. Katrine Rolsted Harsem, Norge: +51,6 Øvrige norske: 7. Maiken Caspersen Falla, Norge: +1.07,0

18. Silje Øyre Slind, Norge: +1.54,0

27. Ragnhild Haga, Norge: +2.11,5

31. Lotta Udnes Weng, Norge: +2.14,8

– Jeg er nødt til å ha veldig langt forsprang på mange for at jeg skal ha sjans opp der, så det er litt urealistisk for min del, sier Østberg etter seieren på fem kilometer i Val Müstair 1. nyttårsdag.

Heidi Weng ligger 10,3 sekunder bak i sammendraget.

– Jeg må nok ha nærmere to minutter på henne, og det er urealistisk, sier Østberg.

Det svaret går Weng til å steile.

– Bare tull. Så langt foran var ikke jeg i fjor. Hun har blitt mye bedre, og vi har hatt testløp i sommer der hun ikke er så langt bak meg i bakken. Samtidig håper jeg at det blir litt kamp. I fjor startet jeg jo tre minutter bak i bakken, så jeg håper det kan være litt mer knuffing, sier Weng.

– En av mine bedre dager



Østberg mener det hele er enkel logikk:

– Hun vet selv hvor god hun er i motbakker. Det er bare å se på motbakketestløp eller rulleskirenn vi går på sommeren, så er det ikke så vanskelig å legge sammen to pluss to, sier Østberg.

Gjøvik-jenta vedgår at hun nærmer seg noe stort formmessig.

– Jeg var veldig bra form i Tour de Ski i fjor, og da stemte det veldig bra i mange løp. Det er mye den samme følelsen nå. Jeg hadde noen veldig bra dager i fjor, og det var nok en av mine bedre dager i dag. Jeg kjente på det. Men jeg har følt meg råere. Jeg har litt å gå på, sier hun.

Hun fikk klem av mamma Marthe Flugstad og pappa Helge Østberg etter seiersintervjuene i kalde sveitsiske alper.

– Jeg er veldig glad for at de stiller opp. Jeg visste ikke før i jula at de skulle nedover, og de skal visst være med hele veien, så da må jeg være med hele veien og, smiler hun.

– Er det ikke på tide å være litt offensiv og ha troen på seg selv?

– Jo, det er jo egentlig det. Men igjen, så er jeg realist og jeg vet hva som er sisteetappen i dette tour-opplegget, så da er ikke jeg favoritt. Men jeg skulle ønske at jeg kunne si ja.

Heidi Weng synes det meste smiler til henne om dagen.

– Jeg har aldri startet så bra. Nå er det godt å være ferdig med høyden, som jeg hadde grua meg sånn til. Jeg er veldig fornøyd. Det er helt utrolig, egentlig.