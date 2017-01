Kommentator mener Northug «pisser på skiledelsen»

SJUSJØEN (VG) Petter Northug (31) snakket heller med sin egen kanal enn å prioritere skiforbundets TV-satsing da han brøt lang tids stillhet denne uken.

Adresseavisen lurte på om skiledelsen syntes det var greit. Svarene var ikke tilfredsstillende, mener Kjetil Kroksæter. I en kommentar publisert torsdag kveld karakteriserer han skitoppene som «forskrekkede høns» når de ikke vil ta standpunkt til hvorvidt Northug-intervjuet er greit eller ikke, og mener flere detaljer fører til at skistjernen «gjør skiledelsen til latter, eller pisser på dem».

Overfor VG sier Kroksæter at Northug driver med «kraftig provokasjon» ettersom han velger det ene fremfor det andre når han som landslagsløper er underlagt skiforbundets regler.

Les også: Ustjugov: – Northug blir VM-kongen

– Etter å ha vært gjemt seg bort så lenge, så kommuniserer han kun gjennom sin egen TV-kanal i stedet for kanalen som skiforbundet har selv. Forbundet misliker i utgangspunktet den Northug-kanalen, som er i konkurranse med deres egen, sier Kroksæter.

Northug gjør et sårt tiltrengt comeback i sporet under Norgescupen på Sjusjøen lørdag. Før den tid rakk han imidlertid å skape blest ved å gjøre en retur til TV-ruten også da han stilte opp i et langt intervju på tvsporten.no, som er hans egen mediekanal på nett, i stedet for skiforbundets egen satsing «ski-tv».

«Forskremte høns»



Intervjuet har skapt debatt internt i skiforbundet, ifølge Adressa. Avisen stilte da også skiforbundet en rekke spørsmål i sakens anledning. Mediesjef for langrenn, Gro Eide, ville ikke ta noe standpunkt i avisens spalter om de synes Northugs valg er greit.

«Når vi stiller spørsmål rundt dette, fremstår langrennssportens talsmenn og ledere som forskremte høns, eller kanskje snarere struts som stikker hodet i sanden. Det er umulig å få et klart svar fra noen om hva man mener om Northugs provokasjon», skriver Kroksæter i sin kommentar.

Les også: Northug tilbake på startstreken lørdag

– Jeg kan ikke forstå hvorfor man ikke kan være tydelig på hva de mener om dette. Da ser det ut for meg som det har blitt en vanskelig sak å håndtere. Det virker som de er redd for å si hva de mener om hva Northug gjør. Da må man stille spørsmålet om hvem som har mest makt i Langrenns-Norge, sier Kroksæter.

Mener Northug «pisser på» ledelsen



Kroksæter mener det ikke bare valget av TV-kanal som bør provosere. Landslagssjef Vidar Løfshus har uttalt til VG at Northug ikke får noe frikort til VM-distansene i Lahti-VM. Northug har ikke konkurrert internasjonalt siden begynnelsen av desember, men sa i intervjuet at han skal gå samtlige distanser under mesterskapet.

Adressa-kommentatoren mener dette undergraver skiledelsen uttakspolitikk. I tillegg trekker Kroksæter frem at Northug bruker en t-skjorte prydet kun av logoen til Eiendomsmegler1. De sponser både skiforbundet og Northug privat. Han sier til VG at ingenting er tilfeldig ved regien til intervjuet.

Les også: Northug tror han går alt i VM unntatt hopp og kombinert.

«I en sesong der Northug ikke har prestert noe som helst, og burde være ydmyk som aldri før med tanke på VM, tar han seg selv ut til alle VM-distanser og gjør skiledelsen til latter, eller pisser på dem, som det heter på moderne idrettsspråk», skriver Kroksæter i sin kommentar.

– Northug fremstår som vinner her. Han gjør som han vil og skiforbundet tør ikke ta til motmæle. De burde vært helt tydelig på hvor grensene går og hvordan de vil håndtere Petter Northug i sesong, sier han.

Forundret



VG har vært i kontakt med Are Sørum Langås i forbindelse med saken. Northug-manageren har fått spørsmål om Northug bevisst provoserer skiforbundet med intervjuet, om «Team Northug» har fått noen reaksjoner fra skiforbundet, og om Langås & co. vil konferere med forbundet om publisering av stoff i fremtiden.

Langås skriver i en SMS at han ikke har behov for å kommentere saken.

Fikk du med deg? Northug har vært på høydetrening i Sveits

Kommunikasjonssjef i skiforbundet, Espen Graff er forundret over kritikken. Han forteller til VG at det er ting ved denne saken Adressa ikke er klar over.

– Skiforbundet hadde møte med teamet rundt Northug tirsdag denne uka. Adressa kjenner ikke innholdet i den dialogen, svarer han, og legger til:

– Samtidig er vi forundret over at Norges Skiforbund får kritikk for Northug har gjort, men registrerer at Adressa har en annen virkelighetsoppfatning.