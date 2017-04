Klæbos beskjed: Morfar trumfer rådene fra landslagstrenerne

FORNEBU (VG) Johannes Høsflot Klæbo (20) skal fortsette å gå egne veier når han fra og med onsdag av offisielt blir en del av det norske sprintlandslaget. Da får morfaren igjen en sentral rolle.

For Klæbo er morfaren Kåre Høsflot den aller viktigste støttespilleren han har som langrennsløper. Samarbeidet skal opprettholdes selv som seniorlandslagsløper i en OL-sesong.

– Ja, det kan jeg si. Han er min trener. Ferdig snakket egentlig, sier en selvsikker 20-åring til VG – på spørsmål om rådene til morfaren trumfer de fra hans kommende trenere på landslaget.

– Så du skal fortsatt bruke morfaren din?

– Han skal brukes for alt det er verdt. Det vil si at han er min trener, sier Klæbo kontant.

– Og han er dermed din viktigste trener?

– Han kommer til å være min viktigste støttespiller i året som kommer. Vi har hatt et utrolig bra samarbeid i mange år, som fungerer bra. Og vi kommer til å ha et godt samarbeid i året som kommer, sier den solbrune unggutten.

Vil være allrounder



Klæbo var på plass i Statoils lokaler på Fornebu tirsdag da kommende sesongs rekruttlandslag ble presentert. 20-åringen var en del av dette landslaget i fjor, men etter en karriere som skjøt fart allerede fra november 2016, var han så godt som fast inventar i seniorklassen. Dermed får den unge mannen fra Byåsen i stedet en mentorolle for de unge lovende.

Etter sist sesongs prestasjoner belønnes han etter det VG erfarer med en plass på sprintlandslaget. Stikk i strid med hva han egentlig ønsker. Klæbo ville – fikk han velge selv – trene med Norges beste allroundere.

– For meg så har det vært så enkelt som at det er en allround skiløper man vil være, mer trenger man ikke å si, sier han om valget mellom de to landslagene.

Morfar-samarbeid



Klæbo imponerte de snaue fem månedene konkurransesesongen varte. NM-gull, individuell verdenscupseier, vinner av Tour de Canada og ikke minst en bronsemedalje i VM-sprinten. Det er bare noen av merittene han har samlet i løpet av denne perioden.

På samme tid har morfaren Kåre Høsflot vært en viktig samarbeidspartner. Da Johannes Klæbo imponerte alle med sin helt spesielle motbakke teknikk i VM, ja, han fikk til og med NRK-ekspert Fredrik Aukland til å måpe, avslørte han at den «løpende diagonalgangen» var utviklet i tospann med morfaren. Han kalte seg selv og sin eldre sparringspartner for «nerdete» der de klekket ut nye treningsformer og teknikker.

Saken fortsetter under videoen som forklarer hvorfor Klæbo-teknikken er unik.

Skal eksperimentere



Nå skal han inn i et lag hvor flere løpere tidligere har slitt i sitt første år. Men får Klæbo det som han selv vil, kommer han ikke til å trene som «alle de andre».

– For meg er det viktig å gå egne veier. Jeg håper jeg får muligheten til det nå også. Jeg er opptatt av å gjøre mine ting. Det er mange sommermåneder man skal gjøre ting alene, og jeg kommer fortsatt til å eksperimentere som jeg har gjort i år. Det har fungert bra og kommer jeg ikke til å legge bort. Så jeg har nok funnet min vei til toppen nå, og så handler det om å videreutvikle seg og stabilisere seg, sier Klæbo.

– Frykter du at det kommer til å bli lagt føringer for deg fra landslagets side?

– Akkurat det ønsker jeg ikke å kommentere. For meg handler det om å være smart og trene riktig. Og til syvende og sist handler det om å gå fortest mulig på ski.

Skal få påvirke sin egen hverdag



Vidar Løfshus svarer følgende på om Klæbo må belage seg på å bli skuffet, ved at han blir tatt ut på sprint- og ikke allroundlandslaget.

– Han blir veldig fornøyd med å være på landslag. Det er ikke selvfølgelig at en på hans alder er med på elitelag og senior. Vi skal legge til rette for ham så han utvikler seg slik vi ønsker, sier landslagssjefen til VG.

– Men hva synes du om uttalelsene hans, der han blir skuffet hvis han ikke kommer på allround?

– Vi har pratet om det. Han er en ambisiøs gutt og han har lyst til å påvirke hverdagen sin selv. Det skal han få gjøre uansett om det er allround eller sprint.

– For Klæbo er morfaren hans trener nummer én….

– Kåre blir en viktig person. Han var kretslagstreneren min på 80-tallet, så han kjenner jeg godt. Det samarbeidet med ham er viktig for oss også, sier Løfshus, som i onsdag presenterer seniorlagene på herre- og kvinnesiden i langrenn.