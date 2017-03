Det ble en vanvittig spurt mellom Johannes Høsflot Klæbo (20), Alex Harvey (28) og Niklas Dyrhaug (29) om seieren i mini-touren i Canada.

Klæbo vant etter foto-finish med Harvey, mens Dyrhaug endte ett tidel bak. Vinneren av mini-touren får 280 000 kroner – i tillegg til heder og ære.

– Johannes er den beste sprinteren i verden denne vinteren, fastslo Harvey etter å ha blitt slått av nordmannen.

– Jeg var sist av oss tre inn på oppløpet. Da jeg krysset målstreken, så jeg at jeg såvidt var foran, sa Johannes Høsflot Klæbo i NRK-intervju etterpå.

– Jeg tenkte at «nå er det bare 200 meter igjen av sesongen». Det handlet om å komme seg fortest mulig til mål. Lysten til å stå øverst er noe spesielt. Det var vel den følelsen som tikket inn, fortsatte 20-åringen.

– Jeg merket at jeg var sliten på siste runde. Jeg var pinne stiv. Jeg er glad jeg klarte å henge med.

Før denne vinteren startet, var det bare dedikerte langrennselskere som hadde hørt om Klæbo. Nå står han fram som en av vinterens store skiløpere.

– Det startet med seieren på Beitostølen, og så avsluttet jeg med å vinne en tour jeg hadde regnet med å se på TV, smilte Klæbo i NRK-intervjuet.

– Nå gleder jeg meg til å komme hjem og senke skuldrene.

Dette er Klæbos største seier noen gang.

– Han har virkelig stått frem denne helgen, sa NRK-ekspert Torgeir Bjørn om 20-åringen.

Vinneren gikk ekstremt fort de siste 60-70 meterne og klarte å kaste seg såvidt foran hjemmefavoritten i mål.

– Det ble en spennende fight. Det ble en duell mellom oss tre. Jeg hadde plan om en langspurt, sa Dyrhaug etter 3. plassen.

– Akkurat nå er jeg skuffet, fordi det var så nær. Men jeg gikk mot to av verdens beste sprintere.

Klæbo gikk ut 22 sekunder foran Niklas Dyrhaug og 23 sekunder foran Alex Harvey.

– Jeg er ikke trygg på at han holder unna for konkurrentene, men de som eventuelt kommer opp, kan ha brukt så mye krefter, at Johannes likevel kan vinne spurten, sa Torgeir Bjørn på forhånd.

Han anbefalte Klæbo å holde en jevnt høy marsjfart fra start. Det gjorde 20-åringen fra Byåsen.

– Det er en ny oppgave for ham å gå ut først med verdenseliten jagende bak, konstaterte Bjørn på direkten.

Finn-Hågen Krogh gikk hardest ut av alle i starten, men måtte gi opp forsøket på å ta igjen teten og ga opp.

Etter fem kilometer hadde Alex Harvey og Niklas Dyrhaug tatt igjen Klæbo. Disse tre var i en klasse for seg.

Tusener av kanadiere prøvde å heie verdensmester Harvey fram til seier. Plutselig kom en hund inn i løypa og bjeffet rundt de tre i teten, men heldigvis ble ingen av dem direkte hindret.

Alex Harvey gikk med «tungt gir» i håp om å kvitte seg med Klæbo, men trønderen lot seg ikke lure. Kanadieren prøvde seg i to bakker, men de to nordmennene holdt følge.

Så var det Dyrhaugs tur til å prøve et rykk. Spurtkanonene Klæbo og Harvey slet med å følge. Det endte altså med en ren spurt mellom disse tre.

Nummer fire ble Sindre Bjørnestad Skar, som gjorde et imponerende løp. Dario Cologna ble nummer fem. Sjur Røthe endte på 7. plass.

PS: Martin Johnsrud Sundby er forlengst vinner av både verdenscupen totalt og distansecupen.