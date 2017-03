Klæbo spår brutal kamp om tour-seier og en kvart million kroner

Johannes Høsflot Klæbo (20) kan krone en allerede fantastisk helg med sammenlagtseier i mini-touren i Canada. Oppgaven blir ifølge ham selv brutal.

– Skal jeg kjempe om seieren må jeg gjøre noe jeg ikke har gjort før i år. Det må mobiliseres på høykant, sier Johannes Høsflot Klæbo til VG.

Klæbo har nemlig satt seg i en kjempeposisjon før den tre dager lange konkurransen i Canada skal avgjøres med 15 kilometer jaktstart søndag. I strålende canadisk vårsolskinn har han herjet med resten av verdenseliten og tatt ledelsen i touren sammenlagt.

Fredag gikk han riktignok «bare» til en semifinale på sprinten. Men det var egentlig mer enn nok. Han tok nok verdenscuppoeng til å bli kronet denne sesongens beste sprinter. 20-åringen ble i tillegg den yngste noensinne som løfter den såkalte sprintkula.

Les også: Klæbo herjet igjen - nå leder han Canada-touren

– Mobilisere alt man kan



Lørdag fortsatte Klæbo å leke med konkurrentene. Han tok 42 av 45 bonussekunder totalt på 15 kilometeren fellesstart. Deretter satte han prikken over i-en ved å knuse lagkompis Niklas Dyrhaug på oppløpet og sikre sin aller første distanseseier i verdenscupen.

Nå kan han gjøre helgen komplett ved å ta hele sammenlagtseieren i Tour of Canada. Det ligger også mer enn bare heder og ære i potten. Klæbo kan nemlig innkassere 280.000 kroner for seieren.

Derfor er det nok godt for ham at følelsen han har nå er veldig bra. Klæbo sier han har gjort ting riktig etter VM – hvor han tok individuell bronsemedalje i sprint. Grunnen er som følger:

– Jeg har lyst til å vise at jeg kan være en skiløper som holder fra november til mars. Det føler jeg at jeg har vist nå. Nå er det bare én dag igjen og det er bare å mobilisere alt man kan for det skirennet, sier Klæbo.

Les også: Her overrasker Klæbo NRK-eksperten

Litt for lite forsprang



Forspranget ned til nærmeste utfordrer i Niklas Dyrhaug før jaktstarten er på 22,3 sekunder. Deretter følger hjemmehåpet Alex Harvey. Canadieren er bare 23,4 sekunder bak nordmannen i tet. Deretter følger Finn Hågen Krogh på fjerde, et drøyt halvminutt bak Byåsen-løperen.

– Det er nok dessverre litt for lite. Jeg håper på en liten gruppe etter hvert. Jeg må se på hvordan jeg skal løse det. 22 sekunder er hakket for lite når man skal gå alene, slår Klæbo fast.

Om han forsøker å opprettholde luken til forfølgerne eller slipper seg ned til gruppen før en spurt vil tiden vise.

Konkurrentene frykter ham nok uansett strategi, og klokken 18.15 norsk tid søndag får vi svaret på om Klæbo leverer nok et internasjonalt toppresultat.

Les også: Nå er Klæbo historisk