Johannes Høsflot Klæbo (20) slipper landslagets to høydesamlinger i høst. Han og morfar vil prioritere andre ting. Det har Norges Skiforbund godtatt.

– Vi har ikke erfaring med det, og OL går ikke i høyden, sier Klæbos personlige trener, morfar Kåre Høsflot, til VG.

– Johannes er 20 år. Det er en del andre ting vi skal utvikle først. Høydeeffekten er det lille på toppen, mener morfar en til sist vinters skikomet.

Norges nye skihelt er denne sesongen på sprintlandslaget (selv om han aller helst skulle ha vært på all round-landslaget). Da landslagene ble kjent i vår, var duoen Johannes Høsflot Klæbo/morfar kjappe med å forhandle fram at de skulle slippe høydesamlingene i høst.

– Johannes ønsker ikke å dra i høyden i år. Det avtalte vi da vi la opp samlingsplanene, forteller sprint-sjef Arild Monsen.

– Dette har skjedd i full forståelse med oss. Han skal heller ikke på samlingen i Val Senales, men så skal han til Davos og det som er opp mot jul.

– Vil han få lov til å droppe høydesamlingene også neste år?

– Det er noe vi får vurdere til neste år.

– Det handler om at han ikke skal ta noen sjanser før OL?

– Ja, han har fått lov til å kjøre sitt eget opplegg, sier Monsen, som opplyser at alle de andre på sprintlandslaget skal være med på høydesamlingen, som består av ei uke i Pontresina og deretter ei uke i Livigno.

Kåre Høsflot vil heller ikke si noe bestemt om neste år:

– Vi har valgt å stå over i år, og de har respekt for det vi holder på med, sier han, og opplyser at barnebarnet er for Toppidrettsveka denne uken.

Bare et halvt år gjenstår til vinter-OL, og mange tror at 20-åringen kan være med på å bidra til norsk tapetsering av seierspallen i Pyengchang. Sist vinter slo han igjennom med seier på Beitostølen, siden sin første verdenscupseier, minitour-seier i Canada, ikke minst tok han bronse på VM-sprinten - og det hadde nok også blitt medalje i lagsprinten om ikke partneren Emil Iversen hadde gått på snørra.

Men høydetrening - det dropper han inntil videre ...

PS: De to høydesamlingene det handler om er:

5. august - 8. september: Pontresina/Livigno.

18. oktober - 2. november: Val Senales.