Klæbo skal ut i superduell: – Han blir skummel

TRONDHEIM (VG) På de siste 400 meterne av skøytesprinten på hjemmebane gjorde Johannes Høsflot Klæbo (20) som han ville med Calle Halfvarsson (28), og sikret endelig norsk seier.

– Det er alltid artig å gå først over mål, samme om det er sommer eller vinter. På hjemmebane er det ekstra stas å få med en seier. Det betyr litt det, sier stjerneskuddet til VG.

Knallsterk avslutning



Pallen var nemlig blottet for nordmenn på fellesstarten tidligere i dag. Klæbo hadde åpenbart bestemt seg for å levere foran hjemmepublikummet noen timer senere, under sprinten fredag kveld. Han tok seg lekende lett til finalen. Der møtte han Calle Halfvarsson, en av hans tøffeste konkurrenter i kampen om sammenlagtseieren i Toppidrettsveka.

Svensken tok kommandoen fra start, men etter at utøverne rundet inne på «stadion» gjorde Klæbo en fartsakselerasjon Halfvarsson ikke klarte å følge. Inn i den siste svingen var Byåsen-løperen først.

Det siste rette strekket klarte heller ingen å ta ham igjen. Klæbo kunne dermed suse over mållinjen som vinner av sprinten på hjemmebane. Ragnar Andresen ble nummer to, mens Even Northug tok tredjeplassen. Halfvarsson måtte ta til takke med fjerdeplass.

PALLEN: Johannes Høsflot Klæbo (midten) sammen med Ragnar Andresen (venstre) og Even Northug (høyre). Foto: Mikal Aaserud, VG

– Fighten blir tøff



– Det er ikke noe galt med Klæbo-rykket?

– Enn så lenge. Det funket i hvert fall. Det er til vinteren det skal fungere. Vi får se, sier han, som går ut 12 sekunder etter Halfvarsson på den 15 kilometer lange jaktstarten lørdag ettermiddag.

– Hvordan blir den fighten med Calle?

– Fighten blir tøff. Den har vi hatt i hele dag. Han virker sterk og går han som han gikk på sprinten i går på siste delen, så blir han skummel å ha med å gjøre, sier Klæbo.

Profiler ut tidlig



Akkurat som under klassisksprinten torsdag falt profilene av allerede fra kvartfinalen. Petter Northug, Emil Iversen og Finn Hågen Krogh måtte til og med «kvoteres» inn for å slippe prologen. Dermed fikk de 15 beste pluss de tre landslagsgutta gå da det gjaldt som mest.

Iversen røk ut i kvartfinalen. Det samme gjorde Northug og Niklas Dyrhaug. Krogh røk i semifinalen. Dermed var det opp til Klæbo å forsvare landslagets ære. Det klarte han med bravur.

Weng leder

I kvinneklassen var svært mye gjort på forhånd. Med topplasseringer og bonussekunder fra de to første distansene hadde Heidi Weng opparbeidet seg et godt forsprang før fredagens skøytesprint.

Morgendagens jaktstart blir ikke vanskeligere av at hennes nærmeste utfordrer, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, røk ut allerede i kvartfinalen. Dermed endte Weng i finale med Barbro Kvaale, Laurien van der Graff, Linn Sömskar, Kathrine Harsem og Tiril Udnes Weng.

Weng ga absolutt alt på oppløpet i finalen. Men hun kunne ingenting gjøre med Kvaale eller Sömskar og hun ble til slutt nummer tre.