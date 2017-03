Johannes Høsflot Klæbo (20) vant bikkjeslagsmålet om seieren i mini-touren i Canada. På vei til triumfen holdt ei bikkje på å bli hans bane.

– Jeg så hunden tidlig. Jeg satset på at den ikke ville følge etter oss, men det gjorde den selvfølgelig, forklarer helgens langrennsener til VG.

– Jeg var redd den skulle komme borti oss. Så lenge det ikke skjedde, så ble det vel bare moro for de som satt hjemme og så på, sier Klæbo, som før sesongen trodde at han selv skulle være nettopp det: TV-seer når verdenscupen skulle avsluttes.

– Du kikket bort på hunden?

– Ja, den kom jo så nærme. Jeg var sikker på at den skulle bite meg eller noe. Jeg er glad den ikke kom borti meg. For den sprang jo løs der lenge.

Klæbo gikk ut 22 sekunder foran Niklas Dyrhaug og 23 sekunder foran Alex Harvey. Etter fem kilometer tok de ham igjen. Så ble det ti kilometer i stor spenning og en spurt som ski-verdenen sent vil glemme. Det måtte photo-finish til for å skille Klæbo og Harvey – og Dyrhaug var bare ett tidel bak.

– Ubeskrivelig



– Det var ubeskrivelig å gå først over mål. Det kostet mye, men det var utrolig artig, sier Johannes Høsflot Klæbo – et totalt ukjent navn for Ola Nordmann før denne vinteren.

– Du kom sist inn på oppløpet?

– Ja, og derfor var jeg sikker på at det ikke ville gå. Jeg merket at jeg hadde bra fart, og det var bare å prøve og spurte på. Og samtidig ha fokus på at jeg skulle treffe på skyvene.

– Og det lykkes…

– Ja, men jeg var så sliten som jeg ikke har vært på lenge. Jeg er først og fremst mentalt sliten. Det er godt at sesongen er over, sier Klæbo, som tok bronse på sprint i VM og som vant krystallkula i sprintcupen.

– Johannes er den beste sprinteren i verden denne vinteren, fastslo Alex Harvey til NRK etter å ha blitt slått av nordmannen – foran tusener av jublende kanadiere.

Nå gleder Johannes Høsflot Klæbo seg først og fremst til å slappe av.

– Hva er planene for ukene og månedene fremover?

– Jeg vil komme meg hjem, spille fotball og ha det artig sammen med kompiser. Det er det jeg skal gjøre. Det skal bli godt å koble av. Og trene lystbetont i tiden fremover.

– Den største utfordringen er hodet. Det er der jeg er mest sliten.

– Gleder du deg til å bli en del av landslaget?

– Det er sånn som vi skal se på når sesongen er over, men jeg regner med det.

Fredag gikk han riktignok «bare» til en semifinale på sprinten. Men det var egentlig mer enn nok. Han tok nok verdenscuppoeng til å bli kronet denne sesongens beste sprinter. 20-åringen ble i tillegg den yngste noensinne som løfter den såkalte sprintkula.

Lørdag, på 15 km fellesstart, snappet han med seg smått utrolige 27 bonussekunder av 30 mulige. Da et relativt samlet felt nærmet seg de siste hundre meterne hadde Klæbo og Niklas Dyrhaug klart å opparbeide seg en liten luke. Også der skulle Klæbo vise seg å være sterkest.

Søndag måtte Dyrhaug – og Alex Harvey – igjen finne seg i å bli slått av vinterens komet.