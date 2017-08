Klæbo og Northug nekter å gi slipp på 6. divisjonslivet

MERÅKER (VG) De har en viktig OL-sesong i vente, men flere av langrennsgutta trosser skadefaren og skal både kjempe mot nedrykk – og for opprykk – langt nede i det norske divisjonssystemet denne høsten.

– Jeg skal bli med på treninger her og der, og så får vi se hvilke kamper som passer inn i programmet og om jeg får lurt det inn hos Arild og morfar (trenerne). Men jeg må nok få godkjenning av begge to før jeg får starte kamper, sier Klæbo til VG og smiler lurt.

– Hadde du spurt meg så hadde jeg dratt på trening mandag, onsdag og så spilt kamp. Men jeg tror både morfar og Arild har sagt at jeg skal kutte ned på den biten og ha fokus på det vi skal gjøre. For min del er fotball utrolig artig og gir meg mer energi enn at det koster noe. Så lenge jeg holder meg skadefri, så føler jeg at jeg blir en bedre skiløper av det, sier han.

Northug skal spille



Han har aldri lagt skjul på lidenskapen for fotball, selv om laget heter Astor 2 og spiller i 6. divisjon. Den fotballinteressen- og «skjebnen» deler han med flere andre, for eksempel Emil Iversen som spiller for Varden, og Petter Northug for Mosvik IL. Alle de tre trønderlagene spiller i samme avdeling.

Klæbo & co. kjemper faktisk mot nedrykk denne sesongen og ligger på nest sisteplass med sine fire fattige poeng. Petter Northug og hans Mosvik IL er på andre siden av tabellen. Det er fem poeng opp til Selbu på opprykksplass. Ni runder av årets sesong gjenstår.

Northug & co. Møter Emil Iversens Varden i midten av august og Klæbos Astor 2 uken etter.

– Det kan være at han kommer og spiller en og annen omgang utover høsten, men det blir nok i svært mindre grad. Det er nok kampene mot Varden og mot Klæbos lag som frister mest, sier trener Stig Rune Kveen til VG.

Frykter akuttskade



Iversen er på sin side helt ferdig med sesongen.

– Det blir ikke noe mer nå, nei. Det koster for mye for meg å spille fotball. Nå må jeg spare kreftene til å være med på samling. Det er mest på våren jeg holder på for å holde kroppen i gang. Det er så mye trening og hardkjør nå at jeg ikke har krefter, sier nordtrønderen til VG.

Klæbo peker på skader som den viktigste faktoren for at han ikke skal spille.

– Det er utfordringen, at man får seg en smell og er ute fra skirelatert trening i en viss periode. Vi trenger kontinuitet i treningshverdagen. Da tåler man ikke så mange runder om man går med en vond legg eller om det er verre ting som skjer, sier Klæbo.

«Spriter» opp treningen



I tillegg til de tre er også Finn Hågen Krogh en mann med et visst balltalent. Han har i sommer deltatt på Alta-trening (2. divisjonslag), men har ikke spilt kamper. Grunnen er at samlinger og andre oppdrag har krasjet.

– Men jeg kunne ha spilt. Jeg har vært på en del treninger med Tverrelvdalen og Alta. Det er en fin «input» i langrennstreningen. Jeg får spurtet litt og gjøre andre ting som jeg tror hjelper meg som skiløper. Det kan bli ensformig med rolig tempo på skitrening. Det er greit å sprite opp litt med fart og brå vendinger, sier Krogh.

Nå kan det gå mot spill for klubben denne høsten.

– Jeg har vært på trening og de har ofte lite mannskap. Kanskje jeg kan lure meg inn på en plass der.

Han frykter ikke skadeproblematikken.

– Jeg mener det er like lett å tråkke over når man trener i myra og man kan ramle på rulleski. Jeg mener risikoen i fotball ikke er noe større. Nå er jo ikke dueller min styrke på banen heller. Jeg kaster meg ikke inn i de villeste taklinger, sier Krogh.