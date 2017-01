Klæbo og Golberg skuffet – sjanseløse i spurten

Det ble ingen stor dag for Norge på herrenes lagsprintfinale. Første- og andrelaget nådde ikke engang opp på pallen.

Canada vant foran Sverige og Italia. Norges andrelag, med Pål Golberg på ankeretappen, ble nummer fire. Johannes Høsflot Klæbo tok førstelaget inn til en femteplass.

Det ble dermed en skuffende dag i de italienske løyper sett med norske øyne. Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Maiken Caspersen Falla tapte med få hundredeler til både Russland og Sverige i kvinneklassen da de ble nummer tre.

Sviktet mot slutten



Det startet imidlertid lovende for herrene. Sindre Bjørnestad Skar (24) og Høsflot Klæbo (20) herjet på sprinten i går (ble nummer én og tre), og utgjorde i så måte en sterk duo på dagens sprintstafett. I hvert fall på papiret.

De to dominerte i det minste feltet de fire første av totalt seks etapper.

På Norges fjerde- og Klæbos andre etappe, viste til og med unggutten muskler da han rykket fra samtlige og skaffet seg selv en luke ned til nest siste veksling.

Men derfra og ut ble det trått. Da Klæbo tok fatt på den aller siste etappen hadde han ikke mer å gi vis á vis Canada, Sverige og Italia opp den siste motbakken. 20-åringen klarte ikke å posisjonere seg før oppløpet og det ble dermed opp til Pål Golberg på Norges andrelag å redde lagets ære.

Han var svært nære. I mål skilte det bare fem tideler til tredjeplassen og et drøyt sekund til seirende Canada. Det ble imidlertid bare nesten for de to norske lagene som begge havnet utenfor pallen denne gangen.

Resultatliste sprintstafett menn:

1. Canada, Len Valjas og Alex Harvey: 16:02,1

2. Sverige, Oskar Svensson og Karl-Johan Westberg: +0,5

3. Italia, Federico Pellegrino og Dietmar Nöckler: +0,6

4. Norge 2, Håvard Solås Taugbøl og Pål Golberg: +1,1

5. Norge 1, Sindre Bjørnestad Skar og Johannes Høsflot Klæbo: +1,9

