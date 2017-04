Klæbo innrømmer: «Skuffet» om han tas ut på sprint-landslaget

Onsdag offentliggjør ski-ledelsen landslagene for neste vinter. Johannes Høsflot Klæbo (20) er ikke i tvil om hvilket lag han helst vil trene med: allround-gutta.

Til VG uttrykker trønderen at han blir «skuffet» om Vidar Løfshus & co velger å plassere ham på sprint-laget.

Ski-kometen vant verdenscupen i sprint sist vinter, men markerte seg også sterkt i «vanlige» renn – og tok for en drøy måned siden sin første verdenscupseier i det som gjerne kalles distanserenn.

Norges Skiforbund har hatt ett landslag for sprinterne og ett for allrounderne, med henholdsvis Arild Monsen og Tor-Arne Hetland som sjefer. Alt tyder på at det kommer til å bli slik også kommende vinter.

Johannes Høsflot Klæbo var ikke på elitelandslaget sist vinter, bare rekruttlandslaget. Likevel var han en av Norges aller beste i skisporet og er derfor selvskreven til landslagsplass. Spørsmålet er bare på hvilket landslaget.

­­– Målet for kommende sesong er OL i Pyeongchang. Vi har vært tydelig til Skiforbundet på at jeg ønsker meg inn på allround-laget da vi mener at det er det beste for min utvikling som allround-løper, sier Klæbo til VG.

– Hvilke tilbakemeldinger har du fått på det?

– Uttaket er ikke opp til meg. Det er skiforbundet som tar avgjørelsen.

– Men blir du skuffet om du ikke blir tatt ut på allround-laget?

– Jeg skal gå fort på ski uansett, men legger ikke skjul på at jeg blir skuffet om skiforbundet ikke tar hensyn til våre ønsker.

For et drøyt halvår siden visste bare de innvidde hvem Johannes Høsflot Klæbo var. Men fra det store intet kom han og gjorde en stor sesong:

* Klæbo vant sprintcupen sist vinter – etter enkeltseirer både i Otepää og Quebec.

* Han tok bronse på VM-sprinten i Lahti (beste nordmann bak Federico Pellegrino og Sergej Ustjugov).

Men han markerte seg også i distanserenn:

* Tok sin første distanserenn-seier i verdenscupen da han vant den klassiske fellesstarten over 15 kilometer i Canada for en drøy måned siden.

* Han vant også mini-touren i Canada sammenlagt – etter en spennende spurtduell mot Alex Harvey og Niklas Dyrhaug.

– Dessverre kan jeg ikke si noe om dette nå. Onsdag får dere svaret, svarer landslagssjef Vidar Løfshus når VG spør om hvilken landslag Johannes Høsflot Klæbo kommer på.

Det hersker stor spenning til landslagene som skal offentliggjøres onsdag, særlig på herresiden.

Flere av de etablerte landslagsløperne kan komme til å leve farlig. Det gjelder for eksempel regjerende OL-mester på sprint Ola Vigen Hattestad. En annen er Anders Gløersen, som bare fikk gå femmila i Lahti-VM og kom på 11. plass der.

Sist vinter var det i alt 14 herreløpere på de to landslagene. Blant dem som banker på landslagsdøren er løpere som Pål Golberg, Simen Hegstad Krüger, Håvard Solås Taugbøl og Daniel Stock, i tillegg til Klæbo.

På kvinnesiden, der det er bare ett lag, har Kathrine Harsem, som falt ut av landslaget i fjor vår, gode muligheter til å komme inn igjen og få en plass i Roar Hjelmesets treningsregime.