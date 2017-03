Klæbo herjet igjen – nå leder han Canada-touren

Johannes Høsflot Klæbo (20) seiler opp som den store sammenlagtfavoritten i Tour of Canada etter en råsterk seier på dagens 15 kilometer fellesstart.

– Jeg var sliten på slutten, men da jeg så at jeg var nummer to i sistebakken var det bare å bite sammen tennene. Jeg var stiv jeg også, men så klarte jeg å holde bra på oppløpet, sier Klæbo til NRK.

Spurtslo lagkompis



20-åringen snappet med seg utrolige 27 bonussekunder av 30 mulige underveis på dagens distanse. Da et relativt samlet felt nærmet seg de siste hundre meterne hadde Klæbo og Niklas Dyrhaug klart å opparbeide seg en liten luke. Også der skulle Klæbo viste seg å være sterkest.

Han dro frem det siste lille han hadde av krefter. Det holdt til å slå lagkompis Dyrhaug og russiske Aleksander Bessmertnykh med noen få tideler. Med seieren tok Klæbo ytterligere 15 bonussekunder. Ingen tvil som var den store vinneren denne lørdagen i Quebec.

Leder touren



Dermed er det en soleklar norsk ledelse før den avsluttende jaktstarten søndag. Den går også over 15 kilometer, men i fri teknikk.

Klæbo innrømmer at det blir brutalt å gå først ut av samtlige. Drøye 20 sekunder bak ham kommer en gruppe bestående av Dyrhaug, Alex Harvey og Finn Hågen Krogh halsende bak.

– Det skal mye til for at jeg klarer å holde unna for 22 sekunder i denne løypa her. Jeg skal gjøre mitt og legge en bra plan mot morgendagen, sier Klæbo til NRK.

