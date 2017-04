Klæbo fikk ikke viljen sin: – Overraskende

RISLØKKA (VG) Det blir store endringer på herrelandslagene i langrenn kommende vinter. På damesiden er Kathrine Harsem eneste nykommer.

Landslagssjef Vidar Løfshus' uttak i dag er helt i tråd med hva VG meldte tirsdag. Pål Golberg er tilbake på laget etter ett år utenfor. Simen Hegstad Krüger, Håvard Solås Taugbøl og Johannes Høsflot Klæbo er alle flyttet opp fra rekruttlandslaget.

– Vanskelig sak



Sistnevnte har ønsket å komme på allroundlaget, men får ikke ønsket oppfylt, slik VG har skrevet tidligere. I stedet blir han med trener Arild Monsen og hans spesialsprinter-gjeng.

– Det er en vanskelig sak. Det er riktig at han vant sprintverdenscupen sammenlagt i vinter, og han er kanskje verdens beste sprinter. Sprinten i OL er kanskje også hans beste mulighet. Men han hadde et ønske om å være på allroundlandslaget, det er overraskende at han ikke får den viljen gjennom, sier NRK-ekspert Torgeir Bjørn på kanalens direktesending.

Han mener det er utholdenhetsbiten Klæbo trenger å utvikle. Han peker på at Martin Johnsrud Sundby, Niklas Dyrhaug og Didrik Tønseth alle kan dra supertalentet i riktig retning på det han mangler mest.

– Jeg er spent på hvordan de løser det praktisk i hverdagen, sier Bjørn.

Klæbo sier diplomatisk til NRK at målet hans var å komme med på elitelag, men la så sent som tidligere i dag overfor VG ikke skjul på at han ville trene med Norges beste allroundere.

– Jeg gleder meg til å være en del av sprintlaget, vi har bestemt sammen at det er der jeg skal være. Jeg tror jeg kan lære mye av de guttene som er på det laget. Og Finn Hågen Krogh har vist at man kan gå fort på distanse også, selv om man går på sprintlandslaget, sier Klæbo etter lagpresentasjonen i dag.

Anders Gløersen, Ola Vigen Hattestad og Martin Løwstrøm Nyenget får ikke plass kommende sesong. Det betyr at den totale herretroppen er utvidet med én mann og lagene er delt slik inn i år:

Allround menn: Petter Northug, Emil Iversen, Simen Hegstad Krüger, Hans Christer Holund, Didrik Tønseth, Niklas Dyrhaug, Finn Hågen Krogh, Martin Johnsrud Sundby, Sjur Røthe.

Sprint menn: Håvard Solås Taugbøl, Pål Golberg, Johannes Høsflot Klæbo, Eirik Brandsdal, Sondre Turvoll Fossli, Sindre Bjørnestad Skar.

På damesiden var det ingen store overraskelser. Therese Johaug er naturligvis ikke inne på landslaget. Hun venter på at anken i dopingsaken hennes skal opp i CAS.

Kathrine Harsem er det eneste nye tilskuddet i den troppen. Trener Roar Hjelmeset har derfor med seg følgende åtte stykker inn når treningene begynner i mai:

Damer elite: Marit Bjørgen, Heidi Weng, Ingvild Flugstad Østberg, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Ragnhild Haga, Maiken Caspersen Falla, Kari Øyre Slind, Kathrine Rolsted Harsem.

