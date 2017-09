LILLEHAMMER (VG) De lever i en helt forskjellig verden hva angår oppmerksomhet og økonomi. Derfor bidrar Ingvild Flugstad Østberg (26) til at skøyteløper-kjæresten, Christoffer Rukke (29), får følge OL-drømmen en siste gang.

– Han satser mot OL etter å ha gått noen runder med seg selv. Han har jo veldig lyst til å gi det et forsøk nå. Han har en jobb å gjøre og noen steg han skal ta, men jeg har sagt til ham at så lenge «du er motivert for den jobben, så skal du gjøre det». Gir han seg, men egentlig er motivert, angrer han seg i flere år etterpå. Du må være sikker på at du har gitt alt. Jeg håper veldig han får det til, sier Østberg til VG.

– Har vært heldig i flere år



Samtidig som hun selv følges tett av medier og tjener gode penger som langrennsløper, har kjæresten hun har vært sammen med siden 2011 en helt annen hverdag. Christoffer Rukke var en del av skøytelandslaget tidligere, har en rekke NM-gull, men de siste årene har han stått utenfor landslaget.

Østberg innrømmer, uten at det plager henne noe som helst, at deres økonomiske plattform er som to forskjellige verdener.

KLAR FOR NY SESONG: Ingvild Flugstad Østberg trente i rulleskiløypen på Natrudstilen under Lillehammer-samlingen for langrennsdamene i begynnelsen av august. Foto: Geir Olsen , NTB scanpix

– Vi må bare sammen få det til å gå opp. Når jeg har muligheten til å bidra på noen områder, så gjør jeg det gladelig. Jeg har vært veldig heldig i flere år. Inntekten min avhenger av hvor fort jeg går på ski. Men jeg har vært heldig og dyktig så langt. Da er det mulig å bidra. Jeg vil at han skal kunne satse og konsentrere seg om sitt, sier hun, uten at hun vil gå inn på konkrete summer.

Fikk hjelp i tøff tid



Christoffer Rukke er 29 år nå og var med i OL 2010. Han klarte ikke Olympiatoppens krav til lekene i Sotsji i 2014. Han lurte den gangen på om han skulle gi seg. Slik ble det ikke. Han tar sikte på å kvalifisere seg til enkelte verdenscupløp denne vinteren. Han bør få en topp åtte-plassering, eller to plasseringer topp 12 hvis han skal til Sør-Korea i februar.

Satsingen gjør han gjennom Team Buskerud. I tillegg har han enkelte sponsorer selv også. Og til slutt takker han kjæresten for at det går rundt. Det er slett ingen dans på roser å være skøyteløper i 2017.

– Hun hjelper til. Hvis det skulle være noe, så står det ikke på det. Men man ønsker som person å klare seg selv også, sier Rukke til VG.

SATSER: Christoffer F. Rukke her fra et skøyteløp november 2012. Foto: Foto: Leo Vogelzang Bv

– Jeg vil ikke nevne noe konkret, men hun bidrar. I begynnelsen skulle jeg klare meg selv, men det har vært noen småregninger som hun tar når det har vært tøft. Hun har vært veldig gavmild, sier han.

Klarer seg uten oppmerksomhet



Han vil ikke gå så langt som å kalle parets parallelle veier mot OL som natt og dag. Han føler seg privilegert som fortsatt kan holde på med skøyter.

Når det gjelder oppmerksomhet har han et todelt syn. Det ene er at oppmerksomhet gir sponsorinteresse og senere penger.

– Men det er også en bakside med å få mye oppmerksomhet. Det er digg for min del at jeg får gjøre alt i ro. Jeg må ikke på masse ulike oppdrag. Det kan være en påkjenning det også. Men det er klart økonomien har noe å si for om du kan satse eller ikke, men det har jeg på plass nå, sier Rukke.

For Østberg er det vanskelig å sette seg inn i kjærestens hverdag, selv om hun har situasjonen på nært hold.

– Det er to forskjellige ting å være på et skøyte- og langrennslandslag. Det handler om oppmerksomheten vi får og hvor populære vi er. Det er mye vi holder på med man ikke skulle tro var interessant. De er sine egne reportere på verdenscup. Sånn sett er vi veldig heldige, sier hun.

Bekymringer



– Hvordan er det å se en person man har nært som strever hardt for å få satsingen til å gå rundt?

– Det går ikke an å kjenne på det på samme måte som den personen som gjør det selv. Det er ikke på grunn av penger jeg satser. Men du må ha noe for at det skal gå opp. Har du ikke det, så kan det komme bekymringer rundt økonomi og opplegg. Og alt det påvirker treningen igjen. Du trenger et opplegg som du er trygg på. Det er nok det, sier Østberg.

Og akkurat nå har paret Rukke/Flugstad Østberg det sånn. Så vil tiden vise om begge står på startstreken i PyeongChang om syv måneder.