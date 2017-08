Kjærestelykke for Dyrhaug

MERÅKER (VG) Et av Norges store langrennshåp under OL i Pyeongchang neste år har funnet lykken utenfor skisporet.

– Ja, jeg har fått meg kjæreste, men jeg vil ikke si så veldig mye mer enn det, sier Niklas Dyrhaug (30) til VG – under landslagets pressetreff i den lille bygda Meråker en drøy time nord for Trondheim.

30-åringen tilbrakte uken som var i Romsdalsfjellene sammen med sin nye kjæreste. Men Dyrhaug – som av motebladet Elle ble titulert «Norges kjekkeste mann» i 2015 – vil ikke røpe noe navn på sin nye dame.

– Akkurat privatlivet må man få ha litt for seg selv. Vi hadde det fint på tur og har det bra sammen, sier en ordknapp Dyrhaug og smiler.

Les også: Bjørgen vil vekk fra miljøet

Hektisk august



Det er ikke bare på privaten livet smiler. Dyrhaug har lagt bak seg en god vår og sommer. Han endte som nummer ni under Holmenkollen Skishow i begynnelsen av juni, men da han møtte Martin Johnsrud Sundby og Petter Northug under Kristiansand skifestival 1. juli viste han superkrefter. Tydal-gutten parkerte hele feltet lenge før avslutningen og vant enkelt. Treningsjobben han har lagt ned er han godt fornøyd med.

Han droppet Blinkfestivalen forrige uke, ferierte i stedet og tar sikte på å gå rulleskirenn i Hamar, Trysil og Trondheim de neste to ukene. Deretter drar landslaget til høyden. En Blinkfestival oppi det hele hadde rett og slett blitt litt for mye.

Fått med deg? Endelig tør Sundby å bruke av formuen sin

Her får Krogh se ydmykelsen fra fotballtreningen.

Fra «jævlig» til gull

Skrur vi tiden cirka ti måneder tilbake i tid var det kanskje ikke mange som trodde at Niklas Dyrhaug skulle ende opp øverst på pallen som en del av Norges stafettlag og ta en individuell bronsemedalje på 15 kilometeren. Han slet med en hofteskade han pådro seg under en rulleski-økt.

«For jævlig vanskelig», lyder det fra Dyrhaug om skadeperioden. I år mener han at han blir enda sterkere dersom han styrer unna alt av sykdom og skader, lik den i fjor høst.

– For meg handler det veldig mye om å holde seg på rett side av den knivseggen der.

Les også: Jacobsen om 2018-lekene: – Mitt siste OL tror jeg det blir uansett

Stolt over bronsen

Skaden førte til at han ikke hadde noen stor start på sesongen, men nærmet seg noe mot slutten av Tour de Ski. Deretter kom de sterke resultatene på rekke og rad før VM. Mellom der kom den enorme skuffelsen: Han skulle ikke få gå tremila i VM. Han svarte på vrakingen med å ta stafettgull og bronse på 15 kilometeren i samme mesterskap.

Dyrhaug vil ikke være helt med på at det var hans gjennombrudd.

– Men det var min første individuelle medalje. Det henger veldig høyt. Der og da føltes det som en form for seier, fordi jeg var veldig skuffet etter det som skjedde med uttaket på tremila. Jeg fikk snudd det til noe positivt og fikk ut det beste jeg kunne på en distanse jeg historisk sett ikke har vært så bra på. Det er jeg veldig stolt over, sier han, og innrømmer at det gjelder å ikke hvile på gamle meritter i et norsk lag der kampen om plassene til et verdenscuplag er beinhard.

Ferdig før det har startet

Han har fått med seg at Emil Iversen spår krig allerede fra første stavtak den første verdenscuphelgen i Kuusamo i november. Allround-troppen til OL tas ut etter Tour de Ski. Det blir med andre ord ikke noen anledning til lange avbrekk eller skader – som under fjorårssesongen.

– Det er knallhardt. Det er steinhardt. Det er så mye gode skiløpere i Norge. Du må være med fra start og prestere bra. Det er fordelen og ulempen ved å være norsk. Stiller du på startstreken skal du være medaljekandidat.

– Hvor «paranoid» kan man bli med tanke på sykdom og skader?

– Man må ha et avslappet forhold til det. Hvis ikke er man ferdig før man har startet. Denne sesongen betyr OL alt. Men det gjør ikke at jeg går rundt og er redd for å bli syk. Da er sjansene større for å bli det. Jeg har avslappet forhold til den biten, sier Dyrhaug.