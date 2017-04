Kilder til VG: Klæbo tatt ut på sprintlandslaget

Landslagene på ski offentliggjøres onsdag, men etter det VG forstår har ski-ledelsen allerede bestemt seg for at Johannes Høsflot Klæbo (20) skal på sprintlandslaget.

Vinterens langrennskomet uttalte til VG mandag at han ville bli «skuffet» om han endte på sprintlaget.

– Vi har vært tydelig til Skiforbundet på at jeg ønsker meg inn på allround-laget da vi mener at det er det beste for min utvikling som allroundløper, sa Klæbo.

Flere uavhengige kilder bekrefter overfor VG at avgjørelsen allerede er tatt og at Klæbo ikke får ønsket sitt oppfylt.

– Blir skuffet

Johannes Høsflot Klæbo selv vil ikke kommentere saken, og langrennssjef Vidar Løfshus var søndag klar overfor VG på at «dere får svaret onsdag» da vi spurte om hvilket landslag Klæbo var tatt ut til.

Om Løfshus onsdag skulle meddele at Klæbo er klar for allround-landslaget, betyr det i så fall – ifølge VGs kilder – at de har ombestemt seg i siste liten.

Trønderen var bare på rekruttlandslaget sist vinter, men var likevel en av Norges aller beste skiløpere. Derfor er han selvskreven til en plass på landslaget, som sist vinter besto av åtte allroundere og seks sprintere.

Da VG spurte Klæbo søndag om han ble skuffet hvis han ble tatt ut på sprintlandslaget, svarte han:

– Jeg skal gå fort på ski uansett, men legger ikke skjul på at jeg blir skuffet om skiforbundet ikke tar hensyn til våre ønsker.

Stjerneskudd

Etter det VG forstår skal signalene fra «Team Klæbo» ha vært svært klare på hva de ønsker.

Han var utvilsomt vinterens store overraskelse i skiløypa:

* Klæbo vant sprintcupen – etter enkeltseirer både i Otepää og Quebec.

* Han tok bronse på VM-sprinten i Lahti (beste nordmann bak Federico Pellegrino og Sergej Ustjugov).

* Tok sin første distanserenn-seier i verdenscupen da han vant den klassiske fellesstarten over 15 kilometer i Canada for en drøy måned siden.

* Han vant også minitouren i Canada sammenlagt – etter en spennende spurtduell mot Alex Harvey og Niklas Dyrhaug.

Allround-landslaget har denne sesongen bestått av Emil Iversen, Anders Gløersen, Didrik Tønseth, Hans Christer Holund, Martin Johnsrud Sundby, Niklas Dyrhaug, Sjur Røthe – og Petter Northug i konkurransesesongen.

På sprintlaget har, foruten Krogh, Sindre Bjørnestad Skar, Ola Vigen Hattestad, Sondre Turvoll Fossli, Eirik Brandsdal og Martin Løwstrøm Nyenget befunnet seg.