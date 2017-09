Kalla bryter med det svenske landslagets OL-oppkjøring

Charlotte Kalla (30) dropper landslagets opplegg inn mot vinter-OL i Sør-Korea.

Hun blir ikke med til Japan. I stedet drar hun på høydetrening på egen hånd – i Europa.

– Jeg har et ønske om å være i høyden før mesterskapet, skriver Kalla i en SMS til nyhetsbyrået TT.

De andre løperne drar til Japan blant annet med tanke på å akklimatisere seg til sørkoreansk tid. Kalla velger altså å lade opp på egen hånd i Europa. Trolig blir det i italienske Seiser Alm.

– Grunntanken akkurat nå er at hun ikke er på plass, sier landslagssjef Rikard Grip til TT.

– Enten prioriterer man høyde eller så prioriterer man å omstille seg til en annen tid, sier Grip. Tidsforskjellen mellom PyeongChang og Skandinavia under OL blir åtte timer.

Charlotte Kalla har denne sesongen, på samme måte som i fjor, valgt å satse utenfor landslaget. Under OL kommer hun til å trene sammen med resten av landslaget, og hennes trener Magnus Ingesson får også akkreditering til OL.

Men den siste leiren før PyeongChang dropper hun altså.

– Jeg har et ønske om å være i høyden etter som jeg har positive erfaringer med det. Alle detaljer er imidlertid ikke spikret, meddeler Kalla til TT.

Rikard Grip har tydeligvis ingen problemer med det. Han vet at Kalla har god erfaring med å være i høyden før mesterskap.

– Jeg vil at hun skal gjøre det som hun tror gjør at hun går så fort som mulig i OL, sier han til TT. Grip og hans kvinnetrener, norske Ole Morten Iversen, er for tiden på tur i nettopp Japan for å se på pre-campen og i PyeongChang for å forberede OL.

Kvinnenes første øvelse i OL er skiathlon den 10. februar.

Charlotte Kalla hadde et bra VM sist vinter med sølv både på 10 km klassisk og i stafetten, mens det ble bronse på skiatlon. Hun var imidlertid ikke i nærheten av gullet på noen av distansene i Lahti.

Hennes siste gull kom på 10 km skøyting i Falun-VM i 2015. I Sotsji-OL fikk hun stafettgull og sølv både på 10 og 15 km individuelt.