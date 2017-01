Jurist hevder Johaug vil få minst to års utestengelse av CAS

En av Finlands mest erfarne idrettsjurister, Olli Rauste (54), mener OL 2018 ryker for Therese Johaug (28) dersom dopingsaken hennes når helt til øverste ankeinstans.

Det sier CAS-juristen og tidligere medlem av dommerpanelet i idrettens høyeste organ, til Dagens Nyheter tirsdag.

– Om jeg hadde vært Johaug hadde jeg nøyd meg med den straffen som er blitt foreslått, og gjort alt for at den (dommen) ikke tas opp av CAS (Idrettens Voldgiftsrett), sier Rauste til avisen.

Høring om en uke



Når Norges Idrettsforbunds domsutvalg etter hvert kommer med sin avgjørelse i Johaugs dopingsak, skjer det etter en tre dager lang høring på Ullevaal Stadion fra onsdag neste uke.

Innstillingen fra Antidoping Norges egen uavhengige påtalenemnd er 14 måneders utestengelse, som vil gjelde fra 18. oktober. Det betyr at Johaug kan rekke OL 2018 i Pyeongchang med to måneders margin. Hennes advokat, Christian B. Hjorth, mente i november at det ikke var grunnlag for utestengelse.

– To år er rimelig



Det er ingen automatikk at domsutvalgets avgjørelse blir stående. Både FIS (Det internasjonale skiforbundet), WADA (Verdens antidopingbyrå) og Johaug selv kan anke avgjørelsen. Saken vil i så fall gå til idrettsforbundets appellutvalg. I siste instans – og etter spesielle regler – kan en dom ankes til CAS.

Det er denne instansen Rauste anbefaler Johaug å unngå. Han tror selv at en straffeutmåling tilsier to års utestengelse, og mener hans tidligere kolleger i CAS vil vurdere det likt.

– Utgangspunktet er fire års utestengelse, men om CAS, som Antidoping Norge, velger å tro på Johaugs historie – at hun ikke har tatt anabole steroider med forsett – så er to år rimelig. Jeg tror hver dommer i CAS ville falt ned på minst to år, sier Rauste til avisen.

Sammenlignes med jamaicansk sprinter



Rauste drar paralleller til den jamaicanske sprinteren Dominique Blakes dopingsak fra 2012. Blake hevder hun av en rådgiver ble anbefalt et kosttilskudd som inneholdt det forbudte stoffet metylhexanamin. Blake skal også ha sjekket om preparatet Neurocor inneholdt noe forbudt. Hun har forklart at hun ikke fant det. I kosttilskuddets innpakning skal det også ha stått en advarsel.

Det er en forklaring som ligner på Johaugs.

CAS skal i Blakes tilfelle ikke ha funnet det formildende at sprinteren ble oppfordret til å ta kosttilskuddet, og mener hun burde sett advarselen. Fordi det var Blakes andre dopingforseelse ble hun utestengt i seks år, men CAS gjorde om dommen til fire og et halvt, på grunn av andre formildende omstendigheter, skriver Dagens Nyheter.

– Til forskjell fra Blake har jo ikke Johaug, ifølge det hun selv har sagt, forsøkt å finne ut hva salven inneholdt, men bare stolt på sin egen lege, sier Rauste.

Helt siden Johaug ble tatt for bruk av det ulovlige stoffet har det blitt spekulert voldsomt i hva straffeutmålingen blir. Jurist og CAS-ekspert Robin Mackenzie-Robinson uttalte i oktober overfor VG at Johaug bør belage seg på å være utestengt i mellom ett og to år.

– Det ligger i kortene at Johaug har oversett noe, og da er det vanskelig ikke å bebreide henne, sa han for tre måneder siden.