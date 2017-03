Johaugs manager foran FIS-avgjørelsen: – Kan bare håpe at de ikke anker

Tirsdag avgjør FIS om de skal anke Therese Johaug-dommen.

– Vi kan ikke gjøre annet enn å vente. Vi håper at FIS ikke anker, sier Jørn Ernst, som er manager for Johaug.

Lahti-VM har gått uten den utestengte skiløperen. For Therese Johaug er det viktig å bli klar i god tid til OL i Sør-Korea i februar 2018. Med en 13 måneders dom er hun konkurranseklar den 18. november og rekker verdenscupstarten neste vinter.

– Det blir bra å sette strek for denne saken, sier Johaugs manager, som opplyser at de er lovt å få beskjed først når avgjørelsen er tatt tirsdag.

– Therese trente i Seiser Alm sist uke, og denne uken er hun på reise med broren Karstein, forteller Jørn Ernst.

Det er fra før klart at hverken Therese Johaug selv eller motparten Antidoping Norge anker avgjørelsen på 13 måneders utestengelse i domsutvalget til Norges Idrettsforbundet.

Spørsmålet er om FIS (Det internasjonale skiforbundet), IOC (Den internasjonale olympiske komité) eller WADA (Det internasjonale antidopingbyrået) anker denne avgjørelsen hvis de mener den ikke er streng nok.

FIS' behandling baserer seg utelukkende på sakspapirene de har fått tilsendt fra den norske behandlingen.

– Ble Johaug inspirert av å se sine tidligere lagvenninners prestasjoner i Lahti?

– Hun gledet seg selvfølgelig over prestasjonene der, og jeg tror det ga inspirasjon. Men samtidig var det nok spesielt å sitte og se det på avstand, sier Johaug-manageren.

WADA har tre uker lengre ankefrist enn de to andre, altså FIS og IOC. Det betyr at Johaug fortsatt ikke kan puste lettet ut selv om FIS tirsdag skulle bestemme seg for å droppe anke. Det er også uklart når IOC bestemmer seg for anke eller ei.

En eventuell anke skal behandles i CAS, idrettens internasjonale voldgiftsrett i Lausanne. Det var de som nylig bestemte at de seks utestengt russiske skiløperne ikke skulle få grønt lys for å gå i Lahti-VM.

Midt i februar kommuniserte Therese Johaug at hun – som ventet – ikke kom til å anke. Hun tok ingen sjanser på å anke.

– Vi har vurdert sannsynligheten for å få et bedre resultat opp mot den usikkerheten og uforutsigbarheten en anke innebærer, sa Johaugs advokat Christian B. Hjort til VG den gang.