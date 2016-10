Legen som behandlet Therese Johaug, trekker seg med umiddelbar virkning.

Fredrik S. Bendiksen tok på pressekonferansen i dag ansvaret for at Johaug har testet positivt for et ulovlig stoff.

– Jeg trekker meg med umiddelbar virkning. Det er trist, for dette har vært en god jobb. Det har vært et veldig bra team å jobbe sammen med, men i denne situasjonen har jeg ikke noe annet personlig valg enn å trekke meg, sa Bendiksen.

– Dette har med yrkesstolthet å gjøre, og forholdet til en utøver som jeg setter veldig høyt personlig, sa legen.

– Så får vi arbeide oss gjennom dette så godt som vi kan, fortsatte Bendiksen - og henvendte seg mot en gråtkvalt Therese Johaug.

– Hvis det finnes rom for rettssikkerhet, så bør det vise seg ved at Therese ikke sanksjoneres, sa den avgående skilegen på pressekonferansen.

Fredrik S. Bendiksen fortalte at han har vært 36 år innen idrettsmedisin. Han fortalte også om den kvelden det ble kjent at Therese Johaug hadde testet positivt.

– Jeg var hjemme hos Therese den kvelden. Vi er begge oppriktig fortvilte, jeg som lege, og jeg føler at jeg har opplagt har sviktet, fortsatte legen.

– Jeg har alltid sett på Therese som en rettsskaffen og skikkelig og ordentlig utøver, som jeg aldri er i tvil om at jg gjør de riktige tingene, sa Fredrik S. Bendiksen.

– Jeg vet så godt hva hun står for. Det er utenkelig at Therese har brukt et stoff som hun visste sto på dopinglisten. Det kan jeg ikke forestille meg at det ville være mulig.

Bendiksen fastslo at «Therese etter min mening helt uskyldig i denne ulykksalige situasjonen», men at hun er klar over sitt juridiske ansvar.

– Hun gjorde det eneste rette: hun fikk min forsikring på at det ikke var noe ulovlig med denne salven. Så dette er min personlige feil.