Johaug til Weng før løpet: – Dette klarer du. Du er en maskin oppover.

VAL DI FIEMME/OSLO (VG) Heidi Weng (25) knuste konkurrentene opp monsterbakken og vant Tour de Ski. Før løpet fikk hun råd fra Therese Johaug og Astrid Uhrenholdt Jacobsen.

Lørdag fikk Weng melding fra fjorårsvinner Johaug:

– Therese sa «dette klarer du. Du er en maskin oppover». Da tenkte jeg at «så maskin er jeg ikke», sier Heidi Weng når vi står i målområdet i alpinbakken i Val di Fiemme.

– Og Astrid Uhrenholdt Jacobsen ga meg råd om hvordan jeg skulle gå svingene bedre.

Heidi Weng gikk sisteetappen nøyaktig like fort som Therese Johaug gikk i fjor, men mener at tidene ikke kan sammenlignes:

– Det var mye bedre forhold i år.

Overfor NRK sa en tårevåt Weng at «det endelig var hennes tur». Ikke rart ettersom hun hvert år de siste tre årene har havnet i skyggen av Therese Johaug og Marit Bjørgen.

SÅ GLAD: Blir Heidi Weng når hun vinner Tour de Ski. Her er hun på pallen sammen med Krista Pärmäkoski (venstre) og Stina Nilsson (høyre). Foto: Bjorn S. Delebekk , VG

– Det er vanvittig stort. Det har ikke gått opp for meg ennå. Det har vært en slitsom tour. Først i Toblach (fredag) følte jeg meg i støtet. I går hadde jeg en kjempedag. Jeg var nervøs hele veien i dag. Jeg rykket fra Stina, «fikk det litt» i bunnen av bakken og roet litt for å ikke bli potte stiv. Jeg er glad det holdt. Jeg var nervøs hele veien og nå er jeg utrolig glad, sier Heidi Weng til VG.

Mamma May Bente Weng og pappa Ole Morten var til stede i Italia i dag for å heie datteren i mål. 25-åringen sier det er veldig gøy å være omgitt av familie og venner når hun lykkes med et av årets høydepunkt.

– Jeg hadde ikke trodd dette på forhånd. Det har en slitsom tour. Det har vært kjempehardt. Jeg er glad det er ferdig. Nå skal jeg hjem og hvile, sier Weng.

Overlegen opp monsterbakken



For etter å ha slitt med varierende resultater de to siste konkurransedagene var det ingen tvil søndag. Weng hadde kontakt med tour-leder Stina Nilsson allerede etter seks kilometer.

Deretter stakk hun fra svensken i bunnen av den mye omtalte monsterbakken i Val di Fiemme. Derfra og ut var det ingen tvil. Weng fortsatte å jage. Over målstreken på toppen av slalåmbakken i Alpe Cermis var jenta fra Enebakk først. Weng gikk den beryktede etappen på 33:53,5 minutter. Ingen var i nærheten av hennes tid.

– Det er bra. Det har hun ikke vært før. Hun hadde bra sprut i kroppen. Etter en dag som i går så begynner man å tvile på om man er i riktig form. Det er godt å få en bekreftelse på at man kan gå fort oppover, sier damelandslagets trener, Roar Hjelmeset, til VG.

Østberg: – Irriterende



Finske Krista Pärmäkoski tok andreplassen, mens Nilsson ble nummer tre. Ingvild Flugstad Østberg gjorde et ordentlig forsøk på å ta en pallplass, men ble nummer fire.

Østberg var fullstendig sluttkjørt da hun gikk i mål og ble liggende noen minutter før hun klarte å reise seg. Hun var til slutt bare ti sekunder bak pallen og fikk fjerde beste etappetid.

– Det var nok min beste opplevelse opp slalåmbakken noen gang. Det er positivt. Det er irriterende nærme en tredjeplass slik ting har utviklet seg i touren. Det er tungt å svelge. Men jeg får ta med meg det som er positivt, sier Østberg til VG.

– Skal du henge med sammenlagt må du ha jevnt bra dager og ikke dager hvor du mister for mange sekunder. Da holder det ikke til en pallplass. Det er surt når du er så nærme, sier Østberg.

Tredje norske som vinner Tour de Ski



Med seieren er Weng den tredje norske kvinneløperen som vinner touren. Bare Therese Johaug og Marit Bjørgen har gått helt til topps i «etappeløpet» de siste tre årene.

25-åringen har blitt nummer tre i Tour de Ski i 2014, 2015 og 2016. Hun har ingen individuelle mesterskapsgull fra VM eller OL. Vinneren av Tour de Ski får rundt 800.000 kroner i premiepenger.

Dødt løp før monsterbakken



Etter to resultatmessige nedturer de to siste dagene lå Heidi Weng 19,2 sekunder bak tour-leder Stina Nilsson. Hun var ikke spesielt fornøyd med skiene på gårsdagens etappe, men satte ut i en voldsom fart fra start på dagens avsluttende jaktstart.

Allerede etter et par kilometer – i god tid før den mye omtalte monsterbakken – hadde Weng tatt fire sekunder på sin svenske rival. Da de to hadde passert fire kilometer var differansen kun ni sekunder.

Inn i den beryktede «monsterbakken» var det dødt løp. Weng fikk ryggen til Nilsson og stakk umiddelbart.

Da hadde svensken ingen sjanse. En kilometer opp i bakken var luken stor. Svenske Nilsson måtte tidvis kjøre fiskebein, mens Weng jaget på alene. Forskjellen på de to den avsluttende Tour de Ski-etappen ble enorm.

Resultatliste, ni kilometer jaktstart Tour de Ski:

1. Heidi Weng, Norge: 33:53,5

2. Krista Pärmäkoski, Finland: +1.37,9

3. Stina Nilsson, Sverige: 1.54,4

4. Ingvild Flugstad Østberg, Norge: +2.04,3

5. Jessica Diggins, USA: +3.09,9

6. Kerttu Niskanen, Finland: +4.18,2

7. Anne Kyllönen, Finland: +4.27,7

8. Nathalie von Siebenthal, Sveits: +4.39,5

9. Teresa Stadlober, Østerrike: +4.44,1

10. Julia Tsjekaleva, Russland: +4.58,7

