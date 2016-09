Johaug om astma-medisinering: – Vi må kanskje endre på ting

KVITFJELL (VG) Therese Johaug (28) har god samvittighet, men er forberedt på at skiløperne kanskje må endre på ting rundt astmamedisinen.

– Det ikke bra at vi har kommet opp i denne situasjonen, men vi må innse at vi er der, sier Johaug og er glad for at Norges Skiforbund har satt ned et granskingsutvalg.

– Når de kommer med sin rapport, kan vi få hva vi gjør bra og hva vi gjør dårlig. Det er sikkert et forbedringspotensial. Alt kan gjøres bedre. Vi må forberedt på at det er ting vi må endre, men det er veldig bra at det nå tas et standpunkt om dette.

Marit Bjørgen (36) er enig:

– Jeg føler ikke at vi har noe å skjule, men det kan være ting og rutiner vi må endre på. Vi må være åpne og ærlige og få alle fakta på bordet, sier Bjørgen, som denne uken er tilbake på samling sammen med resten av landslaget. De ligger på barmarksleir på Kvitfjell.

– Det har vært trist å følge debatten. Nå er jeg glad for at det er satt ned et utvalg som skal se på våre rutiner og hvordan vi gjør ting.

– Har du god samvittighet?

– Ja, det har jeg!

GJENSYN: Langrennsjentene Ingvild Flugstad Østberg (t.v.), Therese Johaug, Marit Bjørgen hadde selskap av gamle-trener Egil Kristiansen (t.h.) under intervalltreningen Elghufs i motbakkene fra Fåvang mot Kvitfjell. Foto: Cornelius Poppe , NTB scanpix

– Hvem har «skylden» – er det media eller Skiforbundet eller…?

– Når du er så profilert utøver som det vi er og ikke minst har lyktes som vi har gjort, så er det fort at en kan bli mistenkeliggjort. Martin-saken har satt mer lys på det vi gjør. Debatten om astma og norsk langrenn har vært oppe flere ganger. Jeg er ikke så overrasket over at den kommer igjen. Derfor er det viktig at denne ekspertgruppen ser på våre rutiner.

– Du gikk kjapt ut og støtte Martin Johnsrud Sundby. Hvorfor?

– Det er kjedelig for Martin, det verst tenkelige utfall en kan tenke seg som idrettsutøver. Jeg følte med ham. Det er en kjedelig sak for ham, men det er vi utøver som til syvende og sist har ansvaret.

Ingvild Flugstad Østberg (25) ønsker også granskingsutvalget velkommen.

– Det er en kjedelig sak, men nå har det blitt sånn. Vi må stå i det så godt vi kan og ta lærdom av det vi kan ta lærdom av.

– Vi er ærlige og redelige og holder oss til reglene. Vi er åpne og oppgir selvfølgelig alt vi gjør – og er hver dag tilgjengelige for kontroll fra WADA. Saken er blitt som den har blitt. Noe blir til sannhet ved at folk leser bare overskrifter.

– Jeg har god samvittighet. Jeg har alltid holdt meg til reglementet. Og det er vanskelig å forholde seg til reglement som ikke finnes.

Kvinnetrener Roar Hjelmeset sier at de følger de anbefalingene som de får fra det medisinske personellet knyttet opp mot Norges Skiforbund.

– Om ting blir justert, så må vi selvfølgelig ta de anbefalingene som kommer. Og ellers konsentrerer vi oss om treningen!