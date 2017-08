Johaug har dratt i høyden – følger samme OL-opplegg som landslaget

Onsdag dro Therese Johaug (29) på høydeopphold. Neste onsdag følger landslaget etter. Den utestengte skiløperen følger OL-opplegget – men ligger hele tiden en uke foran landslaget.

– Therese kommer ikke til å være samme sted som landslaget. Hun kommer til å være der ukene før, forteller manager Jørn Ernst til VG.

Onsdag dro hun til Seiser Alm. Neste onsdag gjør altså landslagsjentene det samme. Da drar Johaug til Livigno. Etter en uke fortsetter landslaget til Livigno.

– Therese blir på samlinger i Mellom-Europa fram til 3. september, opplyser Jørn Ernst.

Kommentar: Det finnes en løsning som alle kan leve med

Disse samlingene har dype tradisjoner på det norske langrennslandslaget.

Når VG spør kvinnesjef Roar Hjelmeset om han kjenner Johaugs planer, svarer han:

– Jeg har hørt om det.

– Hva synes du om at hun følger samme opplegg som tidligere?

– Hun har god kjennskap til disse høydeoppholdene, og det ville ha vært mer rart om hun ikke gjorde det. Dette er noe hun er blitt trygg på over mange år.

Les også: Ingen plan A eller plan B

Hjelmeset forteller at alle landslagsjentene tar turen til Seiser Alm om en uke, men Ragnhild Haga og Astrid Uhrenholdt Jacobsen blir der noe kortere tid enn de andre – ut fra erfaring.

Roar Hjelmeset har altså ikke noe med Johaugs trening å gjøre nå, og sier at han tar det «som det kommer».

– Men dere kan vel samarbeide to måneder før dommen er sonet ferdig?

– Ja, det har vært praktisert i andre slike saker. Vi håper at det blir det samme nå. Jeg vet ikke om det må godkjennes på noen måte, at vi må søke om det. Vi tar det som sagt som det kommer.

Les også: Skipresidenten krysser fingrene

– Har du bestemt når Therese Johaug må gå renn for at hun skal kunne gå OL?

– Nei, det har vi ikke. Vi får bare håpe at det ikke blir så knapp tid.

Det er broren Karstein som er med Johaug på hennes Mellom-Europa-opphold.

Det er ventet at CAS-dommen i Johaug-saken kommer denne uken. I juni var hun til høring i CAS (den internasjonale voldgiftsdomstolen for sportssaker) etter at FIS (det internasjonale skiforbundet) anket dommen i Norges Idrettsforbunds domsutvalg på 13 måneders utestengelse for bruk av clostebol.

Bakgrunn: Så mye clostebol hadde Johaug i kroppen

Utestengelsen gjelder nemlig fra 18. oktober i 2016. Hvis CAS skulle ende på samme dom som domsutvalget, betyr det at hun kan konkurrere fra 18. november 2017. OL i Sør-Korea starter den 9. februar. For at Johaug skal kunne delta i Pyeongchang kan ikke CAS-dommen overstige 15 måneder.

PS: Det var i Livigno Therese Johaug kjøpte den ulykksalige leppekremen, som er oppgitt som årsaken til at Johaug fikk utslag for det anabole steroidet clostebol da hun ble testet hjemme i Oslo.