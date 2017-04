Johaug får tolk i CAS - vil snakke norsk

Therese Johaug (28) kommer til å snakke norsk når hun møter til dopinghøring i Sveits i løpet av noen måneder.

Apparatet rundt den populære skiløperen bekrefter dette overfor VG.

– Vi vil sørge for nødvendige translatørtjenester som sikrer at Johaug og CAS forstår hverandre fullt ut, sier advokat Christian B. Hjort.

Det rent praktiske er ikke spikret ennå. Men etter det VG forstår handler valget også om at Johaug skal unngå unødvendig stress i en allerede svært krevende situasjon.

I CAS må partene levere inn skriftlige uttalelser og redegjørelser. Dommerne kan likevel stille den tiltalte utøveren, samt ekspertvitner, oppfølgingsspørsmål.

Se også: Mener Johaug-debatten ikke eksisterer internasjonalt

Sundby hadde ikke tolk

Når det skjer, vil altså Therese Johaug snakke norsk, mens det hun sier simultanoversettes til engelsk.

Martin Johnsrud Sundby gikk ikke for denne løsningen da han møtte til høring i sin sak for snart ett år siden.

– Jeg kan ikke svare på vegne av andre som var til stede under høringen, men jeg opplevde ingen konkrete, språklige misforståelser underveis. Jeg kan heller ikke se at det er forhold i dommen, som er basert på språklige misforståelser under høringen, sier skiforbundets advokat, Anne-Lise Rolland, til VG.

Les også: Johaug bruker Sjarapova-advokat

Det var hun som representerte Sundby i Lausanne 25. og 26. mai i fjor.

Tysse: Ikke noe problem

Heller ikke Erik Tysse valgte å leie inn en tolk da han forsvarte seg etter en positiv test på CERA.

– Siden det gikk på engelsk var det ikke noe problem for meg. Dersom det oppsto noe, så spurte man bare om en forklaring eller utgreiing, sier Tysse til VG.

Han vurderte aldri å grave ekstra dypt for å finne penger til en tolk.

Så du denne? Armstrongs overmann: – Galskap å anke Johaug-dommen

– Men det er jo alltid en fordel når man snakker et språk som kan misforstås, spesielt dersom motparten eller dommerne kommer fra en tredje eller fjerde nasjon.

I CAS skal Johaug forsvare seg foran et panel bestående av tre dommere. Dersom hun får en straffeskjerpelse på tre måneder sammenlignet med den norske dommen, ryker OL i 2018. Det vil oppleves som en fryktelig nedtur for 28-åringen.

Får engelsk advokat

Johaug har hele tiden blitt forsvart av advokat Christian B. Hjort, men styrket laget med engelske Mike Morgan foran ankesaken.

I CAS er det engelskmannen som kommer til å føre ordet.

– Den nærmere arbeidsfordeling mellom Morgan og meg vil planlegges fremover, men det er naturlig at han i hovedsak prosederer saken i CAS, sier Hjort.

Les også: Skiforbundet vil fortsatt ta Johaug-regningen

– Hvorfor?

– Når vi først har engasjert Morgan på grunn av hans erfaring fra CAS, er det naturlig at han gjør dette. Når forhandlingene også foregår på engelsk, har Morgan et naturlig fortrinn siden språket er morsmålet hans, sier Johaugs advokat.

Kan skje rundt sommerferien

Dato for når Johaug må møte til høring i Sveits er ikke fastsatt ennå. Det er likevel ventet å skje enten like før eller like etter sommerferien. Det internasjonale skiforbundet (FIS) anket den norske dommen på 13 måneders utestengelse etter at Johaug testet positivt på et anabolt steroid i fjor.

Erik Tysse har tidligere, gjennom VG, forberedt Therese Johaug på en tøff situasjon når hun skal forklare seg i CAS.

– Man blir stresset av å være der. Det er en helt ny situasjon, og plutselig er alt veldig kaldt og alvorlig. Det er godt å komme i gang, men samtidig ingen hyggelig situasjon å være i, sier den tidligere kappgangeren.