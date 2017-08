Johaug-bilde slettet av Skiforbundet

AURE (VG) På skijentenes offisielle Instagram-konto figurerte Therese Johaug (29) på et bilde sammen med Ingvild Flugstad Østberg (26) fra juli i år. Så forsvant det.

Johaug, som ble dømt til 13 måneders utestengelse i Norges Idrettsforbunds domsutvalg – og i disse dager venter på den endelige dommen i Idrettens voldgiftsrett, kan nemlig ikke være en del av landslaget mens hun er suspendert.

– I sommer ble det postet et bilde på skijentene sin konto, som er den offisielle lagkontoen for langrennsdamene. Det bildet er nå slettet. Rett og slett fordi det er en offisiell konto, som vi skal ha oversikt over, og der kan ikke Therese figurere. Så enkelt er det, sier Emil Weberg Gundersen i markedsavdelingen til Norges Skiforbund (NSF) langrenn.

– Hvordan vurderer dere at det har blitt lagt ut?

– Det tar vi ikke så mye annen stilling til enn at det er en feil og glipp fra vår side, og at det ikke skulle vært ute, sier Gundersen, og understreker at NSF ikke har mottatt noen klager i dette tilfellet.

Kan ikke promotere Johaug

De to langrennsstjernene kombinerte et høydeopphold og ferie sammen i den amerikanske byen Aspen tidligere i juli. Bildet ble lagt ut på profilen «skijentene1», er en offisiell konto for Norges Skiforbund, med over 22.000 følgere.

Slettingen av bildet skjedde først da VG spurte skiforbundet torsdag om deres tanker rundt signalene det sender.

Gro Eide, medieansvarlig langrenn i Norges Skiforbund, forteller at advokaten har anbefalt at bildet slettes for å være på den sikre siden.

– Vi kan ikke promotere Therese i sammenheng med landslaget og dette er en offisiell konto. Mens hun er suspendert kan hun ikke være i landslagets regi, og hvis det oppfattes slik på den Instagram-kontoen, så vil vi ikke skape ubehageligheter hverken for Therese eller de andre jentene, sier Eide.

Jacobsen: Har ikke reagert

PÅ FERIE: Ingvild Flugstad Østberg høyre) og Therese Johaug (venstre) var sammen i Aspen tidligere i sommer. Foto: Skjermdump, skijentene1

Det er langrennsjentene som har regi på kontoen.

– Jeg har ikke reagert på det bildet. Hvis noen reagerer negativt på det så er det fint med en tilbakemelding, så kan vi oppsummere om det er ting vi kan gjøre bedre, sier Astrid Uhrenholdt Jacobsen.

På spørsmål om ikke de bør begynne å dobbeltsjekke med sjefene litt høyere opp fremover, svarer Heming-jenta følgende:

– Får vi tilbakemelding på at vi må stramme inn på retningslinjer eller konferere med andre, så gjør vi det.

Svensk og norsk seier



Torsdag kveld fikk i hvert fall Jacobsen en god start på årets utgave av Toppidrettsveka. Hun endte som nummer fem i et sterkt finalefelt. Svenske Linn Sömskar vant foran Kathrine Harsem og Heidi Weng. Deretter ble Lovise Heimdal nummer fire og Barbro Kvaale seks.

I herreklassen falt profilene av som fluer i både kvart- og semifinale. I det likevel sterke finaleheatet var det 195 centimeter lange Pål Trøan Aune som staket seg først over målstreken foran Johannes Høsflot Klæbo. Eirik Brandsdal ble nummer tre, mens Calle Halfvarsson tok fjerdeplassen.