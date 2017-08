Jacobsen utroper Weng til favoritt: – Hun hater at alle sier det

AURE (VG) Det ble en mer spennende 24-kilometer enn forventet i dameklassen i Toppidrettsveka. Men storfavoritt Heidi Weng (26) vant etter en smart taktisk manøver.

Seieren fredag formiddag gjør at 26-åringen er i glimrende posisjon til å vinne Toppidrettsveka for tredje året på rad, selv om hun ikke har vært spesielt interessert i å ta favorittstempelet de siste to dagene.

– Hun befester bare sin posisjon som favoritt, selv om hun hater at alle sier det. Men det er realiteten, sier Astrid Uhrenhold Jacobsen, som er Wengs tøffeste utfordrer i sammendraget.

– Hvorfor tror du hun ikke vil innrømme det?

– Det er bare stilen hennes. Heidi er kanskje den som ikke har størst selvtillit. Selv om det er litt rart for folk, men når hun får på seg seg startnummer er hun helt rå, sier Heming-jenta.

– Hun går ikke rundt og tror hun skal vinne ting. Så klarer hun å mobilisere fantastisk når hun er i løypa. Det er hun god på, sier Uhrenholdt Jacobsen.

Rykket fra like før slutt



TRIUMF: Heidi Weng i aksjon på Blinkfestivalen Lysebotn. Fredag var hun best i Aure. Foto: Carina Johansen , NTB scanpix

Weng tok fatt på den tunge sistebakken opp til målområdet i Brekka med Astrid Uhrenholdt Jacobsen, samt svenskene Anna Haag og Ebba Andersson hakk i hæl. Kvartetten fulgte hverandre lenge, men i den siste svingen falt Andersson. Og fra førsteposisjon i det fire kvinner store tetfeltet rykket Weng fra.

Rykket klarte hverken Jacobsen eller Haag å følge, og de to endte på henholdsvis andre- og tredjeplass. Andersson gikk i mål som nummer fire.

– Jeg vet at jeg har en god spurt, konstaterte Weng til VG etter målgang.

– Jeg føler meg sterk selv om jeg kanskje mangler det siste lille giret, sier 26-åringen.

Parademarsj?

Dagens 24-kilometer var den andre av totalt fire rulleskikonkurranser under Toppidrettsveka denne uken.

Weng gikk helt til finalen under sprinten i går, og kunne også juble for å ha vunnet en innlagt spurt underveis i dag. Det sikret henne viktige bonussekunder.

Nå kan de to siste konkurransene i Trondheim bli som en parademarsj å regne.

Les også: Pallen blottet for nordmenn – Northug langt bak