LILLEHAMMER (VG) Dersom «alt klaffer» har Astrid Uhrenholdt Jacobsen (30) så mye å gjøre de neste årene at en satsing på langrenn er lite sannsynlig utover 2021.

Uhrenholdt Jacobsen kjemper blant annet for en plass i IOCs utøverkomité og ønsker ikke være legestudent langt ut i 30-årene. Fortsatt er det minst tre år til hun kan ta sin siste eksamen i medisin.

– Det går sakte. Det er kjedelig, men jeg begynner etter OL, sier Uhrenholdt Jacobsen om progresjonen i studiene.

Nå er hun «tvunget» til permisjon og forteller at det ene og alene skyldes alle reisene som hører med en ski-satsing.

– Jeg får ikke «delt opp» semestrene slik jeg gjorde før i tiden. Skal jeg starte et semester må jeg fullføre også, sier hun.

Uhrenholdt Jacobsen mener det er viktig at de siste årene som student blir med kvalitet. Hun ønsker å være dedikert i avslutningen i stedet for «å halse seg gjennom» og «bli en halvveis god lege».

Siste OL



Midt oppi det hele kan 30-åringen bli valgt inn i IOCs utøverkomité. Skulle det skje, vil vervet legge også legge beslag på tiden hennes - og gjøre det i mange år fremover. Ole Einar Bjørndalen forsøkte som aktiv, men måtte gi seg lenge før han egentlig skulle.

–Det høres ut som det er ditt siste OL?

– Ja, siste OL tror jeg det blir uansett. Ellers skal det dukke opp en ny motivasjon, men når jeg ser for meg fire år til, så høres det absurd ut, sier Uhrenholdt Jacobsen, som ikke kan fastslå nøyaktig hvilket år hun legger opp.

Ensom kamp for IOC-plass

Kampen for IOC-plass kjemper hun faktisk alene.

– Jeg skal gjøre alt selv. For mange kan det virke veldig strengt at ingen skal uttale seg om dette annet enn meg selv. Men jeg forstår hvorfor reglene er der, sier Heming-jenta til VG.

Uhrenholdt Jacobsen får dermed ikke hjelp fra sitt eget særforbund eller Norges Idrettsforbund. De har nemlig ikke lov. Det mener hun bare er bra.

– Hvis ikke hadde det vært fritt frem for nasjonale særforbund å drive valgkamp for sine utøvere. Det blir det store forskjeller, der mye er avhengig av hvem som har størst ressurser. Det mest riktige da er at det ikke er lov. Da får man en komité som representerer det utøverne står for, og ikke de som har best ressurser, sier Uhrenholdt Jacobsen.

Hun skal drive en form for valgkamp, men det blir hverken debatter eller valgkampmøter. Uhrenholdt Jacobsen har levert inn materiale til IOC som hun håper utøverne leser. At hun hele veien har hatt god kontakt med utenlandske utøvere tidligere, håper hun taler til sin fordel.

– Jeg kan ikke bruke all min tid frem til OL med å drive kampanje og få folk til å stemme på meg. Det viktigste er at jeg er ekte, leverer på de verdiene jeg står for og at jeg presterer. Så får man ta tallenes tale til slutt, sier hun.

Treningen fungerer



På det utenomsportslige plan kan det med andre ord bli hektisk. Derfor gjør det ekstra godt at kroppen og hodet responderer godt på valget om å trappe ned treningsmengden drastisk før høsten.

– Livet leker? Spør VG mens 30-åringen smiler fra øre til øre.

– Ja, men det skal jo ikke leke nå. Jeg er bare ikke så vant til at det gjør det så lenge av gangen. Men det er ikke sikkert det gjør det nå heller.

– Men det er jo en bra ting?

– Det er ikke sånn at jeg vinner OL i morgen, men det er lenge siden jeg har hatt det så bra på sommeren. Foreløpig har tiltakene jeg har gjort med treningen fungert veldig bra, sier Uhrenholdt Jacobsen.