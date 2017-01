Iversen knekte stav i raseri – så vitset han om Klæbo og Northug

FALUN/OSLO (VG) Emil Iversen (25) var rasende og nærmest utrøstelig i målområdet. Da han fikk summet seg vartet trønderen opp med et lite show på pressekonferansen etterpå.

Slik bildet over viser, innser Emil Iversen at det ikke blir noen sprintseier når det gjenstår 20 meter. Federico Pellegrino satte inn turboen i Falun og slo 25-åringen med en tåspiss.

– Veldig skuffet



Nederlaget var tungt å svelge for nordtrønderen. Han regelrett raste i målområdet. Iversen lå på magen i flere minutter etter målgang og smalt stavene i snøen opptil flere ganger. Så hardt at den ene staven knakk.

– Det er ikke alle forunt å få en verdenscupseier og det er klart når du er så nære, og du har mulighet til å bare tuppe ballen i mål, så blir man veldig skuffet. Jeg tror jeg heller skal være fornøyd med at kroppen spiller på lag og sikrer en VM-billett. jeg får ta med meg det, sier Iversen, som helt åpenbart hadde kommet seg i bedre humør etter premieseremonien.

Vitset om Northug og Klæbo



For etter en halvtime var Iversen klar for pressekonferansen. Da satt latteren og smilet løst. VG har samlet de beste svarene Iversen leverte fra flere forskjellige medier.

– Du sa i går at du droppet morgendagen (tremil) hvis du kom til finalen, blir det sånn? spør Adressa.

– Jeg endret til at jeg hvis jeg vinner, så kan jeg ikke gå. Jeg brukte det som motivasjon. Nå blir det istedet strafferenn, sier Iversen.

Da var smilet definitivt tilbake og temaet gikk over til Tour de Ski. Iversen dro nemlig hjem før det var over. Han fikk spørsmål om når han skjønte det kom til å gå bra etter touren.

– Det var tre-fire dager som var tunge der. Men jeg har min måte å koble av på. Jeg kan ikke si det for Gro (Eide, mediesjef langrenn) er her. Da får jeg et dårlig forbilde-stempel. Jeg har mine ting og nå er jeg ferdig med det, sier Iversen.

Deretter fikk han sørsmål om en annen trønder. Adresseavisen ville nemlig ha Iversens kommentar til at Johannes Høsflot Klæbo – som ble nummer fem på dagens sprint – utspill om at han enda ikke er i form.

– Det har jeg skjønt på Klæbo og morfaren (som Klæbo har et nært forhold til og blitt trent av), at Klæbo ikke har vært i form i hele år. Det er interessant å si det... Det får de stå for, sier Iversen – og legger til at man åpenbart er i brukbart slag hvis man når en finale i sprint.

– Hva er beste metode for å knekke staven?

– Jeg måtte slå den et par ganger i bakken. Jeg holdt jo på en stund. Det er veldig bra reklame for Swix, da. Du ser hvordan den holder!

Avslutningsvis fikk han spørsmål om Petter Northug. Det er knyttet stor spenning til hans 30 kilometer søndag etter lang tid borte fra verdenscupsirkuset.

– Det kan bli stygt, det blir nok mørkt før han er i mål. Er han topp 30 så blir vi overrasket alle mann.

Mener VM-billetten ble sikret



Det var Sindre Bjørnestad Skar som tok tredjeplassen, etterfulgt av Oskar Svensson, Johannes Høsflot Klæbo og Teodor Peterson. Skar forsøkte seg med noen trøstende ord til Iversen i målområdet, men annenmannen var ikke til å rikke.

Skar, Finn Hågen Krogh, Klæbo og regjerende mester Petter Northug er trolig alle klare etter å ha prestert i de viktige uttaksrennene.

Den aller siste plassen har det vært flere om. Men Eirik Brandsdal og Håvard Solås Taugbøl maktet ikke noen finaleplass i dag. Hjemme sitter Ola Vigen Hattestad og Pål Golberg. De må håpe på en god NM-prestasjon neste helg.

I Iversens øyne er saken klar.

– Jeg har ikke hørt noe, men jeg mener det ikke er noen tvil nå, sier Iversen.

I kvinnenes sprint ble det hjemmeseier til Stina Nilsson. Den svenske spurtkanonen kom alene inn på oppløpet sammen med Maiken Caspersen Falla og vant på målfoto.