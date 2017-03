Iversen innrømmer helbom før VM

MERÅKER (VG) Emil Iversen (25) har hatt masse tid til å tenke over hva som gikk galt i Lahti-VM. Nå er han klar på at det ikke er åpning for mesterskapsdebutant-blemmer inn i en ny OL-sesong.

– Det har vært mye dårlig i det siste, så det er godt å få til noen bra skirenn, sier Emil Iversen – fornøyd etter annenplassen bak Petter Northug i Storlirennet søndag, og seier i Hattrennet i Nordland lørdag.

Toppslag i Falun



For gode opplevelser i skisporet har vært mangelvare i en drøy måned for 25-åringen. Bare denne helgens turrenn har vært unntaket siden han satte føttene sine på finsk jord i Lahti i slutten av februar.

Det var ikke alle som trodde det skulle nå et slikt punkt.

Skrur man tiden nesten nøyaktig to måneder tilbake i tid finner man en Emil Iversen i praktslag under verdenscuphelgen i Falun. Det er under en måned til VM og 25-åringen går seg inn på sprintlaget. Han vinner også 30 kilometeren på andre konkurransedag i Sverige.

– Tenkt masse



Men derfra og inn i mesterskapet går omtrent alt galt formmessig. Iversen overbeviser ingen på VM-sprinten og faller på lagsprinten. Deretter går han ingen flere renn i Finland. Hvordan det kunne gå fra strålende til blytungt på så kort tid har vært en gåte.

– Jeg har tenkt masse på dette. Det skal jeg ta med Tor-Arne (landslagstreneren). Vi har god tid til å se på hva som er gjort og hva som gikk feil, sier Iversen til VG.

Han sier han ble for ivrig altfor tidlig. Iversen mener det handler om hva slags type trening han gjennomførte etter Tour de Ski og i perioden mot verdenscupen i Falun.

– Jeg skulle ventet med de treningsøktene til etter Sverige i stedet. Jeg må unngå det til neste år.

– Det er ikke store justeringer jeg trenger å gjøre, men små som er gull verdt. Jeg viser at jeg er en bra skiløper i form. Og når det gjelder mesterskapserfaringen: Jeg sa at «går det til helvete så er jeg i hvert fall én erfaring rikere», sier Iversen.

Store sko å fylle



I Drammen og kanadiske Québec de to siste ukene av verdenscupsesongen ble det heller ingen resultater å juble for. Derfor gjorde en liten tur til Nordland og Hattrennet, og deretter Storlirennet på hjemmebane, godt for Iversen.

OL-VINNERE: Tor-Arne Hetland, Sture Sivertsen, Petter Northug og Frode Estil er alle langrennsløpere med OL-gull. Felles for de fire er at de har gått på Meråker skigymnas. Foto: Mikal Aaserud , VG

Nå peiler han inn fokuset mot neste store mål.

For med OL i Pyeongchang der fremme om 11 måneder er det ingenting å si på motivasjonen. Og som Meråker-gutt har han store sko å fylle.

Inne på hans gamle videregående skole er tidligere olympiske mestere i langrenn – alle med bakgrunn fra samme skilinje i Meråker – avbildet i fire av totalt fem OL-ringer.

I den femte og siste OL-ringen står det bare et spørsmålstegn.

Det hviskes både i skolegangene og i skiløypene i Grova, stedet hvor Storlirennet gikk av stabelen, at Iversen bør være nestemann ut.

– Jeg har et bilde der nede (på skolen), men jeg henger enda ikke på mesterskapsveggen, sier Iversen og smiler.

– På sitt beste er han verdens beste skiløper



Neste år har han muligheten, og skal man tro Tor-Arne Hetland – som allerede har fått ansiktet sitt opp på veggen etter OL-triumfen i sprint i Torino 2006 – er mulighetene til stede.

– Det er ikke noe press fra bygda i hvert fall. Den er jo vant med gode skiløpere. Det er det normale her oppe, sier Hetland.

Han mener Emil Iversen bare trenger å forstå at det er «totalbelastningen» i treningen som teller til slutt.

– Den dagen Emil skjønner det så tror jeg rett og slett han løser mange koder. På sitt beste er han verdens beste skiløper. Og så skulle han gjerne selv sett at han var det hele sesongen.