KVITFJELL (VG) Ski-jentene ber det norske folk om å sette seg bedre inn i astma-debatten.

Når VG spør kvinnesjef Roar Hjelmeset om de ser media som «problemet», svarer han:

– Det er sikkert også en oppfatning blant det norske folk. Folk leser overskriftene og får det med seg litt halvveis. Nå er det overskrifter om langrenn. Det kan bli litt irritasjon over at folk ikke setter seg nok inn i det som det blir pratet om. Men vi må prøve å ikke tenke på det.

Les også: Bjørgen dropper Tour de Ski – satser alt mot VM.

Ingvild Flugstad Østberg er enig:

– Vi er ærlige og redelig og holder oss til reglene, er åpne og oppgir selvfølgelig alt vi gjør. Men saken er blitt som den har blitt. Noe blir sannhet ved at folk leser overskrifter, så blir det en generell oppfatning. Sånn er det blitt, men da må vi prøve å stå i det og gå fort til vinteren.

– Har dere god samvittighet?

– Ja, jeg kan bare snakke for min egen del, men jeg har god samvittighet. Jeg har holdt meg til reglementet, og det er vanskelig å holde seg til et reglement som ikke finnes.

Les også: Johaug om astma-medisinering: – Vi må kanskje endre på ting.

Roar Hjelmeset sier at de følger de anbefalinger som kommer fra det medisinske personellet.

– Se får vi se om ting skal justeres etter hvert. Vi må selvfølgelig ta de anbefalinger vi får.

Les også: Bjørgen om sønnen: – Jeg kan sitte i flere timer og bare se på ham.

HARD-TRENING: Marit Bjørgen (t.v.), Heidi Weng, Ingvild Flugstad Østberg, Kari Øyre Slind og Maiken Caspersen Falla under intervalltreningen «Elghufs» i motbakkene fra Fåvang mot Kvitfjell tirsdag. Foto: Cornelius Poppe , NTB scanpix

– Er det bekymring blant jentene for denne saken?

– Jeg føler ingen stor bekymring, men det blir selvfølgelig snakket om det, og det kan bli litt irritasjon. Men vi må gjøre den jobben som må gjøres.

– Frykter du mange spørsmål om astmamedisin fra media til vinteren?

– Det vet sånne som du bedre. Det er du som stiller spørsmål! Jeg vet ikke hva dere har tenkt å spørre om. Men vi må ta de spørsmålene vi får og takle det på best mulig måte.

Les også: Petter Northug: – Vet hva jeg må gjøre for å kjempe med Martin

Marit Bjørgen svarer slik VG spør om hvem som har skylden for all astma-oppmerksomheten – er det media eller skiforbundet eller…?

– Når du er så profilert utøver som det vi er og ikke minst har lyktes som vi har gjort, så er det fort at en kan bli mistenkeliggjort. Martin-saken har satt mer lys på det vi gjør. Debatten om astma og norsk langrenn har vært oppe flere ganger. Jeg er ikke så overrasket over at den kommer igjen. Derfor er det viktig at denne ekspertgruppen ser på våre rutiner.

Les også: Disse to brannmennene reddet langrennsjenta ut av myra.

Heidi Weng sier at hun ikke leser så mye i media.

– Jeg følger ikke så mye med på hva alle skal mene og snakke om. Jeg konsentrerer meg om å trene. Det driver jeg med!

– Har du selv astma?

– Jeg er litt ferdig med astma. Vi har svart på de samme spørsmålene ganske mange ganger, nå er det tid for å konsentrere seg om trening. Sesongen starter snart.

– Men er du positiv til at skiforbundet har satt ned et granskingsutvalg?

– Det er veldig positivt at de kommer og ser våre rutiner og får en avklaring, fremfor media som hausser opp ting. Da blir det gjort en god jobb.