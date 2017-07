Her tar Norge ansvar for å redde internasjonal skisport

SJUSJØEN (VG) Med Johannes Høsflot Klæbo (20) og Astrid Uhrenholdt Jacobsen (30) som to av «lærerne» får 100 skitalenter fra 14 nasjoner innblikk i hvordan det trenes i verdens beste langrennsnasjon.

Og ingen hemmeligheter holdes skjult for utlendingene når juniorløpere fra land som Russland, Sør-Korea, Finland, Italia og Østerrike kommer til Sjusjøen for å lære.

– Jeg tror dette er veldig bra for langrennssporten, sier sist vinters skikomet Klæbo – som selv var med på to slike samlinger som yngre.

Den norske dominansen i skisporet har blitt et problem for langrennssporten. Nå tar Norge ansvar for å inspirere talenter fra andre nasjoner.

Fellesskapet

– Som en stor langrennsnasjon har vi også ansvar for det internasjonale fellesskapet, sier skipresident Erik Røste, som selv var på plass på Sjusjøen mandag.

LÆREVILLIGE: Johannes Høsflot Klæbo og Astrid Uhrenholdt Jacobsen foran de nesten 100 deltakerne på den internasjonale samlingen som Norges Skiforbund har invitert til. Foto: Line Møller , VG

– Er det dette som skal redde langrennssporten?

– Ikke dette alene, men det kan kanskje være et bidrag til at flere nasjoner viser interesse, og jeg opplever at de som er med her, sier det er motiverende og inspirerende, sier skipresidenten.

Løping i myr

Norsk langrenn får gjennomgå internasjonalt fordi det er så mye penger, så store smøretrailere og så mange hjelpere at de «må» vinne. Nettopp derfor tror Astrid Uhrenholdt Jacobsen det er så viktig å vise fram hvordan de trener:

– De ser at det viktigste er hvor godt trent du er. Og det er ganske gratis. Fire timer løping i myra, eller elghufs opp Hafjell er helt gratis. Det er det som gjør deg til en god skiløper. Det er det viktigste signalet vi kan sende med dem hjem. At «jeg kan bli god der jeg bor». I hvert fall på sommerstid. Om vinteren er du selvfølgelig avhengig av snø.

Russland er for første gang med på samlingen. Løperne kommer riktignok ikke fra juniorlandslaget, men fra nivået rett under – og består av regionslag.

Takknemlig

– Vi er veldig takknemlig for at vi ble invitert. Dette er helt annen trening enn det vi er vant til, jeg tror det kan jeg gjøre meg bedre. Jeg har aldri trent i myr før, forteller Polina Lamakina (17) fra Moskva.

– Det er ingen tvil om at løperne våre får masse inspirasjon og impulser her, sier treneren hennes, Andrej Kondratsjov.

Brit Baldishol styrer den internasjonale samlingen fra Norges Skiforbunds side. Hun forteller at det hele startet med utveksling med Tyskland for syv år siden. Dette er fjerde gangen de inviterer skiløpere fra hele verden til Norge for å lære.

IOC-bidrag

– Vi får nå bidrag både fra FIS og IOC til samlingen, forteller hun.

– Deltakernasjonene dekker reisen til Lillehammer selv, og så står vi for alt utenom det.

Erik Røste forteller at budsjettet ligger på trekvart million kroner, og han er ikke i tvil om at det er verdt det. De samler også internasjonale trenere til en egen samling. Ideen kom under Val di Fiemme-VM i 2013 da Norge tapetserte seierspallen.

– Åge Skinstad, Torbjørn Skogstad og jeg satt og pratet sammen der nede. På 1990-tallet la vi opp til en nasjonal samling der løpere fra hele Norge var med. Nå så vi at neste skritt var å lage en internasjonal samling.

Blir lagt merke til

– Når jeg er på møter i FIS, opplever jeg at mine kolleger fra andre land kommer og takker. Dette blir lagt merke til, sier Erik Røste.

Flere av de som har vært med på samlingene i Norge, har allerede begynt å hevde seg i verdenscupen. Og Johannes Høsfløt Klæbo er altså en av dem.

– For meg er dette et helt nytt nivå. Det er veldig bra å komme hit og lære, sier Aleksander Tseljuk fra Hviterussland.

– Det viktige er at de som er her på Sjusjøen tar med seg impulsene tilbake til sine miljøer hjemme. Jeg opplever at disse ungdommene sluker det de lærer her, sier Johannes Høsflot Klæbo.