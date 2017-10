Helsetilsynet om astma-saken: Største skandale siden Sudbø-saken

Helsetilsynets direktør mener at astma-prosjektet ved Norges Idrettshøgskole er den største forskningsskandalen siden Sudbø-saken for mer enn ti år siden.

– Saken ved NIH er meget alvorlig, uttrykker Jan Fredrik Andresen i en epost til VG.

– Er forskning på toppidrettsutøvere særlig problematisk?

– Forskning på idrettsutøvere må følge det samme regler som annen type medisinsk- og helsefaglig forskning, svarer direktøren ved Helsetilsynet.

Han uttalte seg først til Universitas, der han blant annet uttrykte at «det er absolutt skandaløst».

Det var også der han først trakk sammenligningen med Sudbø-saken - legen som ble tatt for forskningsjuks i 2006. Til VG melder direktøren:

– Helsetilsynet har ikke siden Sudbø-saken hatt tilsynssaker der vi har krevd at publiserte artikler trekkes tilbake og samtidig at innsamlede data slettes.

– Ulovlig

Til Universitas uttrykte Andresen seg slik:

– De har publisert ulovlige publikasjoner. De har hevdet at de har tillatelser de ikke har hatt, og sendt inn artikler til anerkjente internasjonale tidsskrifter. På den måten har de ført disse tidsskriftene bak lyset. Nå må de trekke disse publikasjonene tilbake fordi de er ulovlige, og de må destruere materialet, fordi de er innhentet på ulovlig vis.

DIREKTØR: Jan Fredrik Andresen i Statens helsetilsyn. Foto: Berit Roald , NTB Scanpix

På VGs spørsmål om hvor spesielt er det at to forskningsprosjekter på NIH manglet de nødvendige godkjenningene, svarer han:

– Det er svært spesielt.

– Meget alvorlig

– Hvor ofte pålegger Helsetilsynet utdanningsinstitusjoner å destruere materiale for forskning? Hvor alvorlig/uvanlig er NIHs brudd på helseforskningsloven?

– Helsetilsynet fører bare tilsyn etter helseforskningsloven, og det er svært sjelden at vi har krevd at materiale innsamlede i forskningsøyemed skal slettes. Saken ved NIH er meget alvorlig.

Det er nå ei uke siden Helsetilsynet kom med sin konklusjon på saken VG avslørte i september i fjor. Norges idrettshøgskole søkte i 2011 om godkjennelse fra etikkomiteen i Helse Sør-Øst til å utføre astmatester – i samarbeid med Norges Skiforbund – på norske langrennsløpere og skiskyttere. Både på friske og utøvere med astmadiagnose. Faktum var derimot at slike tester ble gjennomført en måned før de hadde den nødvendige godkjennelsen fra etikkomiteen.

«Godkjent»

I en publikasjon tre år senere sto det attpåtil at den etiske komiteen hadde godkjent prosjektet, stikk i strid med det som er kommet frem. Publikasjonen var blant annet signert professor Kai-Håkon Carlsen, mannen som i flere år har testet norske toppidrettsutøvere for astma. Han har vært engasjert av både skiforbundet og Norges idrettshøgskole.

Sist helg hadde Norges Skiforbund, ved sjefslege Ola Rønsen og langrennssjef Vidar Løfshus, en kronikk i VG. Der skrev de om Helsetilsynets rapport, og fremholdt blant annet:

– Vi ser ikke at de forskningsadministrative lovbrudd og feil som Helsetilsynet påpeker, svekker vår tillit til Carlsens faglige kvaliteter som legespesialist og vil fortsette samarbeidet med han gjennom den lungemedisinske tjenesten i Olympiatoppen.

Vil ikke kommentere

Når VG spør Helsetilsynets direktør om hvordan han ser på at skiforbundet omtaler saken som «forskningsadministrative lovbrudd og feil», svarer han:

– I vår avgjørelse skriver vi at det er NIH som forskningsansvarlig og som har det øverste ansvaret for å sikre at forskningsprosjekter som gjennomføres ved virksomheten overholder lover og regler som gjelder for medisinsk og helsefaglig forskning, selv om den enkelte forsker eller forskningsmedarbeider også har et ansvar for å handle i samsvar med loven. Det anses derfor å falle utenfor vårt myndighetsområde å vurdere andre instanser/virksomheter enn den forskningsansvarlige i denne saken.

Norges idrettshøgskole har lagt seg flate etter Helsetilsynets konklusjon:

– Vi innser at det har vært behov for innskjerping av rutiner, skriver rektor Lars Tore Ronglan i en kommentar på skolens hjemmesider.

Ronglan har også uttalt til VG at de «tar dette svært alvorlig».

25 år med Carlsen

I kronikken i VG uttrykte Rønsen og Løfshus sin klare støtte til Carlsen og hans arbeide:

– Professor Kai Håkon Carlsen er av de fremste ekspertene i verden på allergi og astma hos idrettsutøvere og har som ansatt ved både Norges idrettshøgskole (NIH) og Olympiatoppen i 25 år gitt norske skiløpere svært god oppfølging av deres luftveisplager. Flere av 90-tallets landslagsutøvere med astmaplager har uttrykt sin uforbeholdne støtte til behandlingen professor Carlsen og hans team gjennomførte mens de var aktive. Selv etter en 10-15 års lang og hard belastning på lungene har de nå i ettertid minimalt med plager, skrev toppene i Norges Skiforbund.

Det er ett år siden Helsetilsynet opprettet tilsynssak for de to forskningsprosjektene ved navn «Bronkial reaktivitet og luftvegsinflammasjon hos toppidrettsutøvere i langrenn og skiskyting» og «Målemetoder for parasympatisk aktivitet».

Det første prosjektet fikk oppmerksomhet i kjølvannet av Sundby-saken. Den gang sto bruken av astmamedisinen ventoline sentralt. Martin Johnsrud Sundby ble dømt for å ha brutt WADA-reglementet gjennom feil bruk av den lovlige medisinen. Han ble utestengt i to måneder sommeren 2016.