Heidi Weng: – Orker ikke følge med på Johaug-saken

DAVOS (VG) Heidi Weng (25) er lei av dopingspørsmål og astmadebatten i langrenn. Og medgir at hun ikke følger med på Johaug-saken i media.

Hun ønsker ikke å kommentere at påtalenemnda i Antidoping Norge har innstilt på 14 måneders utestengelse for Therese Johaug etter at langrennsstjernen testet positivt på det forbudte stoffet clostebol 16. september i år. Hvis det blir endelig straff – rekker hun 2018-OL med to måneders klaring.

– Det der har jeg ingen kommentar til, sier Heidi Weng.

På spørsmål fra VG om hun fikk med seg Johaugs intervju på NRK tidligere i uken. Hvor den dopingavslørte lagvenninnen snakket om det nye støtteapparatet – som utgjør noen av de mest ressurssterke på sine idrettslige fagfelt – rister Weng bare på hodet.

– Jeg ser ikke så mye av det som vises på TV, og skrives i media. Jeg ser på serier, sier Weng.

– Har du distanserte deg fra Johaug-saken og astma-saken?

– Ja. Og jeg gjør ikke det fordi jeg tror jeg vil gå saktere på ski. Jeg har bare lyst til å konsentrere meg om andre ting. Og jeg har omtrent aldri lest en sak om meg selv, sier Heidi Weng.

Med Johaug utestengt – og Marit Bjørgen småsyk – er det Weng som under normale omstendigheter burde tatt lederrollen i kvinnelandslaget etter den strålende helgen på Lillehammer sist hvor hun var helt klart best.

Lørdag regnes hun blant favorittene på 15 kilometer fristil i den tradisjonelle «høyderennet» i Davos. Søndag er det sprint. Øvelsen hun virkelig har fått dreisen på.

– Det er litt rart at Marit og Therese ikke er her. Jeg har vært vant med at de tar av seg det meste, og at jeg kan holde meg litt i skyggen. Det har vært helt greit. Nå som jeg vinner blir det mer forventninger, sier Heidi Weng.