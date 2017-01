VAL DI FIEMME (VG) Heidi Weng (25) slet seg gjennom noen titalls intervjuer. Så kunne Tour de Ski-triumfatoren endelig seg rundt halsen på kjæresten Kjetil Nygaard (24).

Sammen med Heidis mamma May Bente og pappa Ole Morten ventet den tidligere Anno-deltakeren tålmodig på at Norges skihelt skulle få fri fra sine plikter.

– Gratulerer, dette fortjente du, var hans første ord til Heidi Weng.

Mamma er treningspartner



Både kjæresten og resten av familien har vært involvert i hennes oppladning til Tour de Ski. Mens Kjetil har vært makker i spurttrening, har søster Merethe – selv en god skiløper – hatt rollen som «hare».

Og mamma May Bente er fortsatt en viktig treningspartner for kvinnen som vant Tour de Ski etter en susende siste-etappe opp alpinbakken i Val di Fiemme.

– Selv om det er irriterende at mamma fortsatt holder følge, så er det også bra å ha det sånn, sier Heidi Weng, som hadde trøbbel med å holde tårene tilbake da hun endelig traff kjæresten og foreldrene.

– Det er ikke lett å bli kvitt mamma på en tretimers løpetur. Jeg har alltid hatt en treningskompis, selv om jeg kommer fra Ytre Enebakk, der det ikke er så mange som går på ski.

– Jeg har trent i 40 år og er glad så lenge jeg får lov til å være med Heidi og trene, sier mamma.

Vurderte å droppe Tour de Ski



I julen var det «treningsleir» på hytta på Skeikampen. Men det var ikke bare positivt, skal vi tro Heidi Weng selv:

– Jeg ble nesten slått i klassisk av søsteren min. Da falt motivasjonen, forteller hun.

– Jeg hadde nesten ikke lyst til å dra hit.

– Jeg følte meg ikke super. Det var viktig å snakke med noen som har mer tro på deg enn deg selv. Jeg er glad for at jeg la bort de tankene, sier Heidi Weng, og peker på begge foreldrene som viktige for at hun virkelig dro.

– Men vurderte du seriøst å droppe Tour de Ski?

– Roar (Hjelmeset) sa til meg at «det er uaktuelt for deg å se på TV». Det var nok uaktuelt å droppe det, men det var en litt tung oppladning.

– Jentedrøm



Mamma May Bente fastslår at det har vært «mye svette, tårer og blod» fram mot Heidi Wengs største seier til nå i karrieren.

– Hva sa du til henne etter lørdagens skuffelse med dårlige ski?

– Jeg fokuserte på at hun måtte se fremover. Jeg at «ikke bruk for mye tid på dette, ikke gå i kjelleren, se heller på mulighetene», sier mamma Weng.

Kjæreste Kjetil Nygaard ante med en gang at noe var på gang:

– Da jeg snakket med henne lørdag kveld, smilte hun og var fornøyd. Da jeg så hvordan hun gikk fra start, hadde jeg troen på at dette skulle gå.

Mamma May Bente ser stolt ut. Og rangerer det veldig høyt at datteren gikk først opp den ekstreme bakken i Val di Fiemme.

– Å vinne Tour de Ski er en stor prestasjon. Det er en jentedrøm for mange, ved siden VM og OL og den store verdenscup-kula.

– Føler du det som du har gått opp selv nå?

– Ja, jeg er fullstendig utladet!

Lahti-VM er selvsagt årets store mål. Heidi Weng er forsiktig med å love for mye for det, men mener at formen kan bli enda bedre enn den har vært i Tour de Ski.

– Tenker du på individuelt VM-gull i Lahti?

– Neiiii. Jeg har trivdes veldig godt i Lahti før, og jeg håper på minusgrader og panserføre. Men det blir det sikkert ikke!

