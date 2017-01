Halfvarsson tapte spurten: – Finn holdt lekestue

ULRICEHAMN (VG) Det er ingen som våger å spå om det blir Petter Northug eller Finn Hågen Krogh som går sisteetappen mot Calle Halfvarsson i VM.

Det var en veldig ydmyk svenske etter spurttapet mot Finn Hågen Krogh på stafetten.

– Jeg hadde ikke farten i dag, Finn holdt lekestue, sier Halfvarsson i pressesonen etter strafetten over 4x7,5 kilometer.

Petter Northug har vært Norges faste ankermann siden VM i Sapporo 2007. Han har gått Norge inn til fem VM-gull. Men på grunn av usikkerhet rundt formen til Northug, så får Krogh prøve seg som ankermann.

VM-generalprøven på herrestafetten ble en skikkelig spurtthriller, hvor Norge trakk det lengste strået foran Canada og Sverige.

– Calle kan bedre



Publikum ble nemlig vitne til en ren spurtduell mellom Calle Halfvarsson, Len Valjas og Finn Hågen Krogh de siste hundre meterne. Sveriges ankermann var først ut av svingen og inn på oppløpet.

Halfvarsson ledet de første 30-40 meterne, men manglet de virkelig store spurtkreftene.

– Siden jeg fikk den posisjonen jeg hadde, så ville jeg gi han en liten meter, så jeg kunne kjøre fart ut av svingen. Så det lyktes jeg bra med, sier Krogh til VG og legger til:

– Kanskje var Calle litt stiv, han lå mye i front. Calle kan bedre. Jeg må forebedre spurten om jeg skal ta han i Lahti.

Mange mulige ankermenn



Krogh føk over målstreken et halvsekund foran canadiske Valjas og Halfvarsson. Den norske ankermannen mener det er flere som kan gå sisteetappen for Norge i VM.

– Vi har mange kort vi kan spille på. Vi har Petter om han er i form, Martin kan eventuelt gå en sisteetappe. Stafetten skal ikke tas ut her iallfall, sier Krogh.



– Har du et psykologisk overtak på svensken om det blir dere to igjen på sisteetappen i Lahti?

– Kanskje. Men jeg føler vi er litt på null foran hvert løp, svarer Krogh.

– Hvordan er presset på det å være ankermann i et VM?



– Det blir jo selvfølgelig et nederlag å tape en stafett. Men jeg har kontroll på nervene. Jeg sov godt i natt, svarer Krogh.

Sundby stoler på begge

Martin Johnsrud Sundby gikk andreetappen.

– Så lenge det er Petter eller Finn vi har på sisteetappen der, så tenker jeg at dette tar vi hjem, og det pleier jo å stemme. Jeg har alltid tro på Finn, men det er litt skummelt når det er ni lag med der, da kan det skje mye uhell og sånn, sier Sundby til VG.

Så kan det virke som om Sundby mener Krogh bør være ankermann i VM, men den gang ei.

- Som i VM og på 7,5 kilometer her så er Finn den sterkeste i verden - når Petter ikke er med, sier Sundby.



Sterk Sundby-etappe



Det var Lyn-løperen Simen Hegstad Krüger som åpnet stafetten for Norge i dag. Lyn-løperen holdt følge med de største kanonene på den første etappen og vekslet ut Martin Johnsrud Sundby omtrent likt med hele feltet.

Sundby gjorde en meget solid etappe. Inn i sin sisterunde satte han voldsom fart og fikk med seg Sveits, Finland og Russland. Det aller viktigste: Sverige og Johan Olsson passerte seks sekunder bak etter andre veksling.

Dermed var det opp til Anders Gløersen å holde avstanden ned til Marcus Hellner før Finn Hågen Krogh skulle ta fatt på ankeretappen.

Det klarte ikke Gløersen. Hellner leverte en sterk prestasjon da han tok føringen foran nordmannen, Sveriges 2. lag og Sveits før veksling.

Den siste etappen ble ikke noe høydepunkt. Hverken Calle Halfvarsson og Finn Hågen Krogh ønsket å holde farten oppe. Dermed var det flere lag som lå samlet inntil det var noen hundre meter igjen, der Krogh viste at han var sterkest i avslutningen.

