Gladmelding: Ingvild Flugstad Østberg satser videre til OL

Ingvild Flugstad Østberg (26) satser likevel videre mot OL-sesongen 2018.

Det kommer frem i en pressemelding fra Norges Skiforbund onsdag kveld.

Hun kommer imidlertid ikke til å være med i denne ukens NM-konkurranser på Gålå.

– Gleden ved å gå på ski er fortsatt stor, og nå tar jeg litt fri for å lade batteriene til ny sesong med jentene, sier Ingvild Flugstad Østberg.

Etter Tour of Canada uttalte hun at det kanskje ikke er verdt å fortsette som langrennsløper. Hun vurderte å legge opp.

Østberg hadde en fantastisk 2016-sesong med stor fremgang. Denne vinteren har ikke vært like vellykket for henne.

– Det er gledelig at Ingvild fortsetter. Hennes uttalelser i Canada tror jeg vi setter på kontoen for frustrasjon, sier NRK-kommentator Jann Post til VG.

– Men første del av denne vinteren og hele 2016-vinteren viste hun at hun kan kjempe om OL-medaljer på de fleste øvelser. Derfor finnes det ingen god grunn for at hun skal gi seg, fortsetter Post.

Han tror også at det er positivt for det norske landslaget at Østberg fortsetter:

– Hun er en kapteinstype som sprer humør og går godt overens med alle. Hun ville ha blitt massivt savnet, mener Jann Post.

Det så lenge ut til at hun skulle kapre tredjeplassen i minitouren i Canada, men 26-åringen ble hentet igjen like før slutt. Dermed ble hun nummer seks.

Til Dagbladet uttalte Ingvild Flugstad Østberg etterpå at hun skulle tenke over sin ski-fremtid.

– Nei, jeg vet jo ikke om det er verdt å drive på med det her når jeg føler at jeg legger ned så mye jobb, tid og krefter, sa Østberg til Dagbladet.

– Hun trenger tid på å fordøye ting nå i ro og mak. Det kan være nyttig, sa pappa Helge Østberg til VG dagen etter.

Hun var særlig skuffet over å bli vraket til stafettlaget i Lahti-VM.

Ingvild Flugstad Østberg (26) forteller at vrakingen til stafettlaget var svært tøff. Hun mener det er hennes største nedtur gjennom karrieren.

– Som skiløper føles det som det (største nedtur) nå. Du har lyst til å legge skiene på hylla når du får sånne beskjeder og ikke ta de frem i det hele tatt. Jeg har fått mye støtte etterpå og så får jeg ser om jeg klarer å se fremover når jeg får sett større på det, sa den sympatiske skiløperen til VG den gang.