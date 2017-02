ULLEVAAL STADION/OSLO (VG) Granskingsrapporten om medisinering i norsk langrenn viser at landslagene ikke har drevet uforsvarlig behandling av utøvere uten astma.

Det skriver NTB. Førstestatsadvokat Katharina Rise, som har ledet granskingsutvalget, presenterer rapporten på Ullevaal stadion i skrivende stund.

Rapporten slår fast at det ikke er grunn til å tro at landslagene har drevet «uforsvarlig diagnostisering og/eller behandling av utøvere uten påvist astma eller lignende luftveislidelser.»

Granskingsutvalget ble satt ned i september, etter at Martin Johnsrud Sundby ble utestengt fra langrennssporten i to måneder sist sommer. Sundby har astma og ble dømt for brudd på dopingreglementet grunnet feil bruk av astmamedisinen Ventoline. Senere ble det også klart at utvalget måtte ta med dopingsaken til Therese Johaug med i sin vurdering.

Utvalget fortsetter med å si at det ikke er grunn til å forandre praksis i norske helseteam når det kommer til diagnostisering og undersøkelse av astma og andre luftveislidelser. De påpeker imidlertid at forsøksvis behandling med astmalegemidler skal være kortvarig.

– Vi har ikke avdekket at friske utøvere har blitt medisinert, uten at det har vært symptomer, sier Katharina Rise på pressekonferansen.

– Negativ signaleffekt

Men når det kommer til bruken av forstøverapparat, som Martin Johnsrud Sundby benyttet seg av da han avla de skjebnesvangre dopingprøvene for i slutten av 2014 og i 2015, skriver utvalget følgende:

«Utvalget vil imidlertid vise til at slik bruk av medisinteknisk avansert utstyr blant friske utøvere kan innebære en form for medikalisering av idretten som har en negativ signaleffekt ut mot yngre utøvere, og at det derfor kan oppfattes som etisk problematisk.», skriver de videre.

Sundby og Johaug

Etter Sundby-dommen startet debatten om medisinering i norsk langrenn og bruken av såkalte forstøverapparat i arbeidet med å forebygge luftveissykdommer hos utøverne. Det er kommet frem at forstøverapparatene er blitt brukt på norske langrennsutøvere som ikke har en astma-diagnose.

Spørsmålet var om dette er en gråsone eller ei. Granskingsutvalget har kommet frem til at Skiforbundets praksis har vært lovlig. Torsdag kom det frem at utvalget har gransket rutiner i Norges Skiforbund fra 1. januar 2012 og frem til i dag.

