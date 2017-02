Fossli kunne glise etter problemene: Nå tror han på solid OL-forsprang

Sondre Turvoll Fossli (23) har hatt en blytung sesong. Da han stilte opp i prøve-OL i Sør-Korea leverte han sesongens beste resultat og ble nummer to.

– Det er klart det er godt. Etter å ha hatt mye trøbbel, og følt jeg har jobbet hardt og stått på, så er det godt å få resultater, sier Turvoll Fossli til VG.

Har slitt med ryggen



En pallplass må smake godt for Turvoll Fossli. I fjor sommer ble han ryggoperert. Det har gjort treningen vanskelig både i høst og vinter. I januar forstod han – etter svake resultater gjennom sesongen – at VM-toget til Lahti allerede hadde forlatt perrongen. Nå fikk han en sportslig opptur i OL-løypene ett år før alvoret braker løs.

– Jeg skjønte at jeg ikke hang med på VM-uttaket fra start. Da var det like viktig å forberede seg mot neste år og OL. Det er kjedelig, men det er motiverende å se på OL-løypene og prøve å få et forsprang på de andre rundt hva jeg må trene på, sier Fossli.

Fortsatt er han ikke hundre prosent klar etter operasjonen. Han sier han mangler en del muskler i venstrebenet, som ifølge testene er langt svakere enn høyrefoten.

– Jeg jobber fortsatt med å trene det opp. Jeg tenker ikke på det under løp, men kjenner etter renn at jeg er mye mer stiv i venstresiden enn høyre, sier han.

Tapte spurt med tre tideler



Fossli var eneste nordmann representert i herrenes sprintfinale-felt i Pyeongchang, som ellers bestod av tre russere, én canadier og en amerikaner.

Den russiske trioen preget starten av finalen og satte en voldsom fart den første kilometeren. Opp den siste, tøffe motbakken var det kun Fossli som klarte å følge. Luken opp til Andrej Parfanov, Aleksander Panzhinskij og Gleb Retivykh ble aldri større enn ni-ti meter.

Ned den siste utforkjøringen bestemte Fossli for at nok var nok. Han parkerte både Parfanov og Panzhinskij. På oppløpet ble det en ren duell mellom Hokksund-gutten og Retivykh. Den vant russeren med knappest mulig margin. Russeren var kun tre tideler foran Fossli i mål.

Slind imponerte



En annen som imponerte på andre siden av kloden var Silje Øyre Slind. Hun var også eneste norske representant i kvinnefinalen ettersom Anna Svendsen, Kari Vikhagen Gjeitnes og Emilie Kristoffersen alle måtte gi tapt i enten kvart- eller semifinale.

Etter en jevn start i finalen forsøkte Justyna Kowalczyk å riste av seg resten av konkurrentene før turen ned mot langrennsstadion. Øyre Slind nektet imidlertid å gi seg, fikk betalt for strevet og avanserte mot teten før oppløpet.

Hun var imidlertid sjanseløs mot Anamarija Lampic. Sloveneren vant med god margin ned til Øyre Slind. Dermed ble det to norske andreplasser på hver sin pall under første konkurransedag i Sør-Korea.

Resultatliste sprint, kvinner:

1. Anamarija Lampic, Slovenia: 3:41,97

2. Silje Øyre Slind, Norge: +1,60

3. Ida Sargent, USA: +1,79

4. Justyna Kowalczyk, Polen: +2,35

5. Alisa Zhambalova, Russland: +4,24

6. Katja Visnar, Slovenia: +17,20

Resultatliste sprint, menn:

1. Gleb Retivykh, Russland: 3:30,87

2. Sondre Turvoll Fossli, Norge: +0,22

3. Andrej Parfenov, Russland: + 0,65

4. Len Valjas, Canada: +0,66

5. Aleksander Panzhinskij, Russland: +1,41

6. Andrew Newell, USA: +17,11

Øvrige nordmenn:

Martin Løwstrøm Nyenget og Mathias Rundgreen røk begge ut i semifinalen. Daniel Stock gikk ut i kvartfinalen.